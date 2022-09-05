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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حقوق جامعة المنصورة تكرم عميد الكلية السابق

صورة من الحفل
صورة من الحفل

نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة حفل تكريم الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق السابق على مجهوداته وإنجازاته خلال فترة توليه منصب عميد الكلية، خلال الفترة من العام ٢٠١٥ وحتى العام ٢٠٢٢ بحضور لفيف أعضاء هيئة التدريس بالكلية والجامعة.

يذكر أنه استمرت فترة تولي دكتور شريف خاطر عميدا للكلية علي مدار سبع سنوات شهدت الكثير والكثير من التطوير والتحديث المستمر حرصا من سيادته علي رفعة شأن كلية الحقوق جامعة المنصورة وجعلها في مصاف الكليات النظرية علي المستوي المحلي والدولي .

وبدأ الحفل بإشادة بالإنجازات التي شهدتها كلية الحقوق على مدار سبع سنوات والتي تتمثل بعض هذه الإنجازات في الآتي:

 اولا: الإنشاءات :
-إنشاء حديقة المستقبل 2015.
-إنشاء المحكمة الصورية  وتجديد وتحديث مكتبة الكلية لمواكبة التطورات العلمية في مجال البحث العلمي.
-تجديدات البنية التحتية للكلية والبدء في هدم وبناء مبني الكلية الجديد.

ثانيا: تطوير العملية التعليمية:
من خلال تعديل جميع اللوائح الخاصة بمختلف الشعب الدراسية (انتظام ،انتساب_شعبة اللغة الأجنبية _ الدراسات العليا) لتصبح جميعها بنظام الساعات المعتمدة .
-استحداث وتطبيق نظام التعليم الالكتروني من مقرارات إلكترونية وامتحانات وتصحيح الكتروني 
-إنشاء صالات الامتحانات الإلكترونية بالكلية بسعة استيعابية ١٨٠٠ طالب تقريبا .
-استحداث نظام التدريب العملي لطلاب الكلية بالتعاون مع الأكاديمية الروسية للاقتصاد والإدارة والبنك الزراعي وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
-استحداث نظام التعليم الهجين في العملية التعليمية كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا .
 -كذلك حصول مكتبة الكلية علي المركز الاول علي مستوي الجامعة كأفضل مكتبة علمية ، حصول مجلة البحوث القانونية والاقتصادية علي المركز الرابع علي مستوي الجامعات المصرية في المجلات المفهرسة في الكشاف العربي ، حصول مجلة الكلية علي أعلي تصنيف بالمجلس الأعلى للجامعات المصريه.
-حصول كلية الحقوق جامعة المنصورة علي عضوية كلية الدراسات العليا للحقوقيين بدول البحر المتوسط بفرنسا.
-تقدم الكلية للحصول علي ضمان جودة التعليم والاعتماد ببرنامج شعبة اللغة الأجنبية كأول كلية حقوق علي مستوي الجامعات المصرية.
-حصول كلية الحقوق علي المركز الأول في جائزة التميز المؤسسي التي تنظمها جامعة المنصورة.
 

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الدقهلية جامعة المنصورة كلية الحقوق جامعة حورس عميد كلية الهندسة رئيس جامعة المنصورة

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