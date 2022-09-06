العين بالعين يدخل الأعلى مشاهدة في مصر

تمكن المسلسل اللبناني العين بالعين من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip بعد طرح حلقاته .

وأحتل مسلسل العين بالعين المركز الثامن فى مصر ، حيث يتصدر مسلسل “ منعطف خطر ” المركز الاول منذ عرضه علي المنصة حتي الآن .

مسلسل "العين بالعين" من الأعمال ذات الـ 15 حلقة فقط، وهو من تأليف سلام الكسيري وإخراج راندا العلم، وتدور فكرته حول "نورا"، التي تقوم بدورها سيرين عبد النور، وتعمل مصورة وتحاول كشف خيانة زوج صديقتها بتصويره أثناء خيانته لها، ولكن زوج صديقتها يتم قتله ويتم إتهامها هي بقتله، ويقوم بالتحقيق في القضية ضابط يقوم بدوره رامي عياش، إلى أن يصلا في النهاية للقاتل الحقيقي.

مسلسل العين بالعين من بطولة رامي عياش و سيرين عبد النور، التى تشاركه فى بطولة المسلسل الذى ينتمي إلى نوعية الأعمال التشويقية البوليسية.

ومن ناحية أخري بدات منصة شاهد vip ، عرض مسلسل ستيليتو تدور الأحداث حول أربع سيدات هن كاريس بشار، ديما قندلفت، ندى أبو فرحات، ريتا حرب، بموازة أربعة رجال هم قيس الشيخ نجيب، سامر المصري، كارلوس عازار، بديع أبو شقرا. إلى جانب كوكبة من الممثلين الآخرين منهم نور علي، ميشال حوراني، نوال كامل، أمل طالب وغيرهم.