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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط شخص ينتحل صفة طبيب عظام دون ترخيص

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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حيث أشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة محمد بكري، ضمن تقريرها اليومي إلى تنفيذ الإدارة الصحية (مكتب العلاج الحر) لحملة تفتيشية، والتي أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص يدير مركز  للأشعة غير مرخص ويقوم ببيع المستلزمات الطبية والأدوية كما يقوم بممارسة مهنة طبيب عظام، حيث تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر إثبات حاله بالواقعة.


كما قامت الإدارة بالتفتيش والمرور على مأمورية البلهارسيا   ومأمورية قسم ناقلات الأمراض والتأكد من توافر المبيدات اللازمة لمكافحة البعوض، واليرقات وسلامة الاجهزة وعملها بشكل جيد، فضلا عن المرور على الوحدات الصحية بقرى (نزلة حنا ، طلا ، تلت ،صفط الخرسا، صفط العرفا المركز الطبي) لمتابعة الأعمال اليومية بالوحدات، وحسن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

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