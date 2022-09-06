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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هموت يا عمتي.. سيدة تقتل نجل شقيق زوجها ببشاعة بسبب غيرة السلايف|فيديوجراف

جريمة قتل بشعة في
جريمة قتل بشعة في القليوبية

الغيرة والخلافات الأسرية قادت " أمل " 30 سنة ربة منزل الى حبل المشنقة بعد الحكم عليها بالإعدام شنقا لقيامها بقتل نجل شقيق زوجها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات داخل حوض مياه ووضعه داخل جوال وإلقائه في مصرف قرية المريج بشبين القناطر في القليوبية.

حادث مقتل الطفل معاذ

المتهمة لم ترحم توسلات الطفل الصغير وهو يردد لها هموت هموت ويدها على رأسه داخل حوض المياه حتى لقي مصرعه بين يديها دون أي رحمة أو إنسانية.

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ولم تكتف المتهمة بارتكاب الجريمة بل قامت بإخفاء جثة الطفل داخل القمامة وإلقائه في الرشاح وادعت اختفائه وقامت بالبحث مع أسرة المجني عليه، حيث نفذت جريمتها بعد استدراج الطفل داخل حظيرة مواشي بالمنزل الذي تقطن فيه، والتخلص منه، وخرجت تدعي اختفائه وتبحث مع أسرته والعائلة عنه، وبعد ضبطها حاولت ادعاء إصابتها بمرض نفسي، وأن مسا من الجن طالها.

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وللمزيد حول الجرائم الأسرية وجرائم القتل وحوادث القليوبية وخصوصا حادث مقتل الطفل معاذ في شبين القناطر شاهد الفيديوجراف التالي:

شبين القناطر مقتل الطفل معاذ حوادث جرائم القتل الجرائم الاسرية

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