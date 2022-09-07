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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تستضيف المسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية

صدى البلد

تستضيف وزارة الداخلية المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، بمقر أكاديمية الشرطة خلال الفترة من 5-8 سبتمبر 2022 بمشاركة ممثلى الدول الأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب، وعدد من المنظمات العربية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخاً لما تقوم به الدولة فى مجالات دعم الحقوق والحريات لجميع فئات المجتمع.

وتُعد استضافة وزارة الداخلية ، للمؤتمر ورئاسة فعالياته تقديراً من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لدور مصر العربى، وتكريساً لإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان فى المجالات الأمنية المختلفة، والتى كانت مصر فى مقدمة الدول التى حرصت على تطبيقها فى مختلف المناحي الأمنية.

اكاديمية الشرطة حقوق الإنسان وزارات الداخلية العربية

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