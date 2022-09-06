أسعار مخفضة.. التموين: أسواق نصف جملة بـ 28 مكانا على مستوى الجمهورية

إنشاء شركة لإدارتها

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الرابط بين الطريق الدولي كفر الشيخ والمنطقة اللوجستية بطنطا كان بطول 1400 متر مربع وبتكلفة استثمارية بلغت 80 مليون جنيه تحملت تكلفتها وزارة التموين من خلال جهاز تنمية التجارة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المنطقة اللوجستية تضم 12 نشاطا تجاريا واستثماريا، و السوق الجديد يقام على مساحة 2.5 فدان.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بعمل 28 سوق نصف جملة على مستوى الجمهورية، لبيعها بأسعار مخفضة، و بالفعل الوزارة تسعى لعمل ذلك من أجل التخفيف على المواطنين.

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء شركة لإدارة أسواق نصف الجملة، وأنه سيتم العمل بالمحافظات، وأن المساحة تكون بين 2 فدان لـ 10 فدان، و يكون هناك مكان لوضع السيارات.

وأشار إلى أنه تم تحديد موقعين فى القاهرة لبدأ إنشاء أسواق نصف الجملة، وسيكون العباسية، والثانى فى التجمع و قريب من مصر الجديدة.

وكشف أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على إنشاء سوق جملة بتكلفة 2 مليار جنيه.