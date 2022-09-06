اليوم.. محافظ الغربية يستقبل وزير التموين ومساعده لافتتاح مشروعات بالمنطقة اللوجستية بطنطا

يستقبل الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية للمشاركة في افتتاح مشروعات جديده بالمنطقة اللوجستية بطنطا.



كما تأتي تلك الجولة في تدشين ( أول سوق جملة نموذجى في منطقة الدلتا ) والذي ياتى إطار توجيهات فخامة الرئيس بالتوسع في إنشاء أسواق جملة فى مختلف المحافظات فضلا عن افتتاح بعض المشروعات التجارية بالمنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية .



يذكر أن المشروع القومي" حياة كريمة "لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 935 مشروعا داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.