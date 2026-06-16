السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: لن ننسحب من جنوب لبنان

أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لا تعلم حتى الآن تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران، مؤكدًا أنها لن تنسحب من جنوب لبنان.

وقال لايتر- في تصريحات أوردتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية - : "إننا متفائلون من كون الرئيس دونالد ترامب، مُصر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، لكننا أقل تفاؤلًا من أن يتضمن الاتفاق لبنان. ونرى أن ذلك ليس مفيدا ولا ضروريًا".

كما علق على تصريحات الجانب الإيراني بأن إسرائيل ملزمة بالإنسحاب من لبنان، قائلًا: "بالطبع لا، إن الإدارة الأمريكية كانت واضحة بأن الإتفاق ليس له أي صلة بانسحابنا من جنوب لبنان. وليس من حق الإيرانيين أن يتدخلوا في هذا الشأن".