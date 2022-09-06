التموين تزف خبرا سارا جديدا للمواطنين.. فيديو

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم فتح باب التظلمات أمام غير الحاصلين على الدعم الاستثنائي، وسيكون هناك مهلة لـ تقديم التظلمات.

وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدعم الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بدعم لـ المواطنين لمدة 6 أشهر، و المواطنين بدأوا فى صرف السلع منذ بداية الشهر.

وأوضح أن منظومة الدعم التمويني الاستثنائي يستفيد بها 23 مليون بطاقة، وهناك 64 مليون مواطن يحصلون على تموين، هناك 72 مليون مواطن يستفيدون فى دعم الخبز.

ولفت إلى أن من يحصل على راتب أقل من 2700 جنيه، و معاش 2500، ولم يحصلوا على دعم استثنائي، عليهم التقدم بـ تظلم من خلال موقع الوزارة.



وكشف أن من لم يحصل على دعم استثنائي، عليه أن يتقدم بما يفيد من خلال بوابة مصر الرقمية، أو مكاتب التموين، وسيحصل على الدعم، اذا كان مستحق، ويتم الصرف مباشر.



وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى عن فتح باب التظلمات للبطاقات التمونيية التي لم يصل الدعم الاستثنائي إليها ضمن الفئات الأولى بالرعاية من خلال التقدم للمديريات التموينية بالاوراق المؤكدة لاستحقاقهم، جاء ذلك علي هامش جولة وزير التموين اليوم بمحافظة الغربية.

وبدأت منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، البالغ عددها 40 منفذًا صرف سلع شهر سبتمبر، متضمنة الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية البالغ عددها 36 مليون مواطن مقيدين على نحو 9 ملايين بطاقة بقيمة 5.5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، من إجمالي المستفيدين من الدعم السلعي البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة.

وشهدت منافذ الصرف إقبالاً كبيراً من المواطنين علي صرف الحصة الشهرية والاستفادة من المنحة الإضافية، بقيمة 100 للأسرة الواحدة المقيدة علي البطاقة و200 للاسرتين و300 الثلاث أسر .

وقال طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة ، في تصريحات سابقة إن الدولة تسعي لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة من خلال توفير السلع وزيادة قيمة الدعم المقدم لهم عبر بطاقات التموين.

وأشار إلى أنه يتم صرف الحصة الشهرية من المقررات التموينية لصالح 46 مليون مواطن مضافاً إليها الحزمة الاستثنائية للفئات المستهدفة والتي يبلغ عددهم 36 مليون مواطن مقيدين علي 9.1 مليون بطاقة.

وأوضح أن المواطن يستطيع معروفة استحقاقه للدعم الاستثنائي من خلال بون صرف الخبز، حيث يتم تحديدها حسب عدد أفراد الأسر بكل بطاقة ، مشيراً إلي أنه تمت إتاحة 29 صنفاً من السلع الأساسية ضمن مقررات شهر سبتمبر بعد إضافة 4 أصناف جديدة .

وأضاف “طلعت”، أنه تم تحديد الأسر المستحقة للحزمة الاجتماعية الإضافية من خلال لجنة مشكلة ضمت وزارات التموين والمالية والتضامن والرقابة الإدارية.

وأوضح مدير مديرية التموين بالجيزة، أن هناك مخزونًا كبيرًا من السلع التموينية والأساسية لا يقل عن ٣ أشهر ، حيث تتم زيادة معدلات الضخ لدي البقالين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وفروع الجملة لتغطية زيادة الطلب علي السلع .

وأشار إلي أن وزارة التموين لديها نحو 40 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية ، 2500 منها بمحافظة الجيزة بالإضافة 21 مخزنًا سلعيًا ، لافتًا إلي أن جميع منافذ صرف السلع التموينية تعمل من الساعة الـ 9 صباحا وحتي الـ 9 مساء، لتلبية احتياجات المواطنين لضمان عدم التزاحم من أصحاب البطاقات سواء كان الصرف بالقيمة الأساسية أو بالزيادة الجديدة.

وأكد أن الدعم الاستثنائي موجه فقط لـ 36 مليون مواطن مقيد علي بطاقة الدعم ، وليس لكل المستفيدين من البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مواطن.