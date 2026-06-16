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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة أسوان يتفقد سير امتحانات كلية الهندسة

امتحان
امتحان
محمد عبد الفتاح

قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكلية الهندسة، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود عميد الكلية، والدكتور محمد زكريا عبدالحميد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

ويأتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025-2026.

وخلال الجولة، اطمأن رئيس الجامعة على انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في بيئة تتسم بالهدوء والانضباط، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي سير أعمال الامتحانات بمختلف الكليات، وتحرص على توفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان انتظام العملية الامتحانية وفق أعلى معايير الجودة والانضباط، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارة كلية الهندسة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في تنظيم الامتحانات وخدمة الطلاب.

امتحان

 

وأكد رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تعليمية وأكاديمية داعمة تسهم في تحقيق التفوق والتميز، مشددًا على سرعة إنجاز أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمهيدًا لإعلان النتائج فور الانتهاء منها وفقًا للضوابط المقررة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود عميد كلية الهندسة، أن الكلية أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات قبل انطلاقها، وتم تجهيز اللجان والقاعات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، إلى جانب تطبيق الإجراءات التنظيمية التي تضمن حسن سير الامتحانات وانتظامها.

وأشار عميد الكلية إلى أن امتحانات الفرقة النهائية بدأت يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026 واستمرت حتى الأحد 24 مايو 2026، فيما استكملت الامتحانات لباقي الفرق الدراسية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2026، وتستمر حتى يوم الأربعاء 24 يوليو 2026، وسط متابعة مستمرة من إدارة الكلية والجامعة.

وأوضح الدكتور محمد زكريا عبدالحميد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن الكلية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو استفسارات للطلاب، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مختلف الإدارات لضمان خروج العملية الامتحانية بالصورة التي تليق بمكانة كلية الهندسة وجامعة أسوان.

وأضاف أن الالتزام والانضباط اللذين تشهدهما اللجان يعكسان وعي الطلاب وحرصهم على تحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية حتى انتهاء الامتحانات وإتمام جميع الأعمال المرتبطة بها بنجاح.

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