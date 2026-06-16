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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس شؤون التعليم والطلاب جامعة أسوان يناقش تسريع إعلان نتائج الفرق النهائية

جهود جامعية
جهود جامعية
محمد عبد الفتاح

عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان جلسته رقم (147) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية واللوائح المنظمة لشؤون الطلاب بمختلف الكليات.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة تضع مصلحة الطلاب في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تذليل أي عقبات تواجههم في إطار اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الجامعي، مع الحرص على تطوير الخدمات التعليمية والإدارية بما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطبيق اللوائح والقواعد المنظمة للقبول والتحويل ونقل القيد والالتحاق بالكليات المختلفة، إلى جانب متابعة المذكرات الواردة من الإدارات المختصة بشأن أوضاع الطلاب، ودراسة الحالات الفردية المعروضة وفقًا للضوابط القانونية واللوائح الجامعية.

كما استعرض المجلس عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات وتحسين مستوى الأداء الإداري داخل الجامعة.

جهود جامعية 

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت بأنه تحرص جامعة أسوان على توفير بيئة تعليمية متكاملة تراعي مصلحة الطالب وتدعم مسيرته الأكاديمية، مع الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة للعمل الجامعي. كما نعمل باستمرار على تطوير منظومة الخدمات التعليمية والرقمية بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة في التحول الرقمي.

وأضاف "نصرت "وجهنا بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة بدقة وسرعة، والعمل على إعلان نتائج الفرق النهائية في أقرب وقت ممكن، خاصة لطلاب السنوات النهائية من الذكور، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات التجنيد واستخراج المستندات المطلوبة دون تأخير، بما يحافظ على مصالحهم ويضمن انتقالهم السلس إلى مرحلة ما بعد التخرج.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جميع قطاعات الجامعة تعمل بصورة متكاملة خلال فترة الامتحانات وإعلان النتائج، لضمان خروج النتائج بأعلى درجات الدقة والشفافية، مع تقديم الدعم الكامل للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

واختتم المجلس أعماله بالتأكيد على استمرار متابعة جميع الملفات التعليمية والطلابية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات من شأنها دعم العملية التعليمية وتحقيق أفضل خدمة لطلاب جامعة أسوان.

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