محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي وكبار المسئولين والأهالي بالعام الهجري الجديد

بعث المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٨هـ .

داعياً المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية ، وأن يوفق فيما يبذله من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز فى ظل قيادته الحكيمة .

العام الهجرى

كما بعث محافظ أسوان أيضاً برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية ، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، فضلاً عن المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب ، والمستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ ، بهذه المناسبة العطرة .

وفى نفس السياق تقدم المهندس عمرو لاشين بخالص التهنئة للشعب المصرى ولأهالى محافظة أسوان بمختلف فئاتهم وطوائفهم وهيئاتهم ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء ، وأن ينعم عليها بالخير الدائم والوفير أمد الدهر .