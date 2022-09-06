الإنسانية روح القانون.. القضاء يلغي فصل طالب من الكلية لمرضه بنقص الذاكرة

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، فى أحدث أحكامها: حكمًا قضائيا تضمن "إلغاء قرار فصل طالب من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر من الجامعة لاستنفاد عدد مرات الرسوب، لثبوت مرضه "نقص بالذاكرة واسترجاع المعلومات" .

وكانت الدعوى المقامة من المحامى وكيل الطالب المريض، أنه تخلف لديه من جراء إصابته فى حادث سير، بما يعد عذراً قهرياً خارجاً عن إرادته.

وبالتالى فإن تخلفه عن الامتحان يُعد غياباً بعذر ولا يعتبر راسباً فى أي سنة من السنوات، ومن ثم فلا يجوز اعتباره مستنفداً لمرات الرسوب بالفرقة الخامسة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.