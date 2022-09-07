عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

جمال علام للاعبي المنتخب الأوليمبي: ننتظر منكم تحقيق الحلم ورفع اسم مصر عاليًا

منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي

حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على زيارة مران المنتخب الأوليمبي أمس الثلاثاء خلال معسكره المقام حاليًا في الإسكندرية، لتحفيز اللاعبين استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.
رافق جمال علام في زيارته للتدريبات، محمد مشهور ومحمد أبو الوفا وعامر حسين ومحمد بركات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وأعرب جمال علام عن أمنياته بأن يحقق المنتخب الأوليمبي الهدف المنشود بالعبور نحو الأولمبياد والتواجد القوي في هذه المناسبة الكبرى، وقال موجها حديثه للاعبين، "ننتظر منكم تحقيق الحلم ورفع اسم مصر عاليًا لأن ذلك هو الهدف الأسمى الذي نتطلع له جميعا.. حرصت على التواجد اليوم في أول معسكر لكم للتأكيد على أننا سنكون داعمين لكم في كل الأوقات من أجل تقديم أداء قوي يليق باسم مصر.. تعاقدنا مع مدير فني عالمي حقق الميدالية الذهبية الأوليمبية مع منتخب البرازيل من أجل أن نحقق حلم مصر بوجود جيل أوليمبي يكون على قدر الطموحات والأحلام التي نتطلع لها، ثقتي كبيرة جدا فيكم، واعلم أنكم من أفضل اللاعبين على الساحة".
ويخوض المنتخب الأوليمبي معسكره الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد البرازيلي روجيريو ميكالي، كما يخوض المنتخب معسكرا ثانيا نهاية شهر سبتمبر الحالي، في إطار استعداداته لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

المنتخب الاوليمبى كأس الأمم الافريقية مصر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية جمال علام اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر..بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء اليوم|فيديو

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

مريض بـ "الذهان".. مفاجأة في قضية مقتل سلمى فتاة الزقازيق

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد

ترشيحاتنا

الخارجية الألمانية: لكي نكون محايدين للمناخ علينا الإسراع بالتحرك نحو الطاقة المتجددة

التموين: الدعم الذي وجّه به الرئيس السيسي مستمر حتى مارس 2023 |فيديو

اتفاق شفوي.. وكيل محمود جاد يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

صدمة إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

رئيس الأرصاد الجوية السابق: التغير المناخي أثر على مصر بشكل كبير.. فيديو

لأول مرة.. أحمد سعد ينشد موالاً يجمع بين الترانيم المسيحية والابتهالات الإسلامية|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالأسود.. شاهد| لجين عمران تتألق بمجوهرات لافتة في أحدث جلسة تصوير لها

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. نوع شهى من الأرغفة

نصائح تغير حال مواليد برج الحوت 180 درجة.. هيخفوا ويفرحوا

فيديو

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ