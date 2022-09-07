جمال علام للاعبي المنتخب الأوليمبي: ننتظر منكم تحقيق الحلم ورفع اسم مصر عاليًا

استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على زيارة مران المنتخب الأوليمبي أمس الثلاثاء خلال معسكره المقام حاليًا في الإسكندرية، لتحفيز اللاعبين استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

رافق جمال علام في زيارته للتدريبات، محمد مشهور ومحمد أبو الوفا وعامر حسين ومحمد بركات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأعرب جمال علام عن أمنياته بأن يحقق المنتخب الأوليمبي الهدف المنشود بالعبور نحو الأولمبياد والتواجد القوي في هذه المناسبة الكبرى، وقال موجها حديثه للاعبين، "ننتظر منكم تحقيق الحلم ورفع اسم مصر عاليًا لأن ذلك هو الهدف الأسمى الذي نتطلع له جميعا.. حرصت على التواجد اليوم في أول معسكر لكم للتأكيد على أننا سنكون داعمين لكم في كل الأوقات من أجل تقديم أداء قوي يليق باسم مصر.. تعاقدنا مع مدير فني عالمي حقق الميدالية الذهبية الأوليمبية مع منتخب البرازيل من أجل أن نحقق حلم مصر بوجود جيل أوليمبي يكون على قدر الطموحات والأحلام التي نتطلع لها، ثقتي كبيرة جدا فيكم، واعلم أنكم من أفضل اللاعبين على الساحة".

ويخوض المنتخب الأوليمبي معسكره الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد البرازيلي روجيريو ميكالي، كما يخوض المنتخب معسكرا ثانيا نهاية شهر سبتمبر الحالي، في إطار استعداداته لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.