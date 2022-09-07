أمطار غزيرة ومفاجئة تهطل على مصيف جمصة السياحي.. شاهد

شهدت مدينتا جمصة وبلقاس، بمحافظة الدقهلية سقوط أمطار غزيرة اليوم الأربعاء، حيث فاجأت الأمطار المصطافين بجمصة حيث هطلت بغزارة على أنحاء جمصة ومصيفها السياحى وسط حالة من التعجب سادت المكان.

وقد شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تشهد سقوطا للأمطار بالتواجد الميداني على مدار الساعة ومتابعة حالة الشوارع والتأكد من رفع كافة تجمعات المياه، وقيام سيارات كسح وشفط المياه بالعمل في جميع الشوارع.

كما انتشرت سيارات الكسح فى معظم الشوارع التى شهدت تجمعات أمطار، ويتم سحبها أولا بأول.

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