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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية المصرية إلى السعودية لتبلغ 120 مليون دولار

صدى البلد

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية إلى المملكة العربية السعودية، بنحو بلغ 19% خلال النصف الأول من عام 2022، لتبلغ 120 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من 2021.
وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة - في تصريحات له اليوم/الأربعاء/ - إن صادرات الأسمدة للسعودية شهدت نموًا بنسبة 165% خلال النصف الأول، وزادت صادرات الحفاضات والفوط الصحية بمعدل نمو 44%، ‏والمنظفات بمعدل نمو 14%، والأحبار والدهانات بمعدل نمو 5%. 
وأضاف أن صادرات مصر من الكيماويات غير العضوية للسعودية زادت بنسبة 141%، والكيماويات المتنوعة بمعدل نمو 55%، ومنتجات أدوات المائدة الزجاجية بمعدل نمو 49%‏، ‏والمواد اللاصقة بمعدل نمو 59%، والخلايا الجافة والبطاريات بمعدل نمو 6%.‏
وعلى جانب آخر، لفت إلى أن الجناح المصري المشارك بمعرض هوتيل شو، المقام في المملكة العربية السعودية بالرياض، خلال الفترة من ٦ إلى ٩ سبتمبر ٢٠٢٢، شهد إقبالاً كبيرًا من العملاء المحتملين والزائرين لرؤية منتجات القطاعات المشاركة من المنظفات الشخصية والصناعية والدهانات ومنتجات البلاستيك من الشركات المصرية المشاركة.
وأوضح قيام المجلس بالتواصل مع مكتب التمثيل التجاري في السعودية للترويج للمعرض بين الغرف التجارية والصناعية والتي أسفرت عن العديد من اللقاءات الثنائية التي تمت مع العملاء المحتملين للشركات المشاركة.
وذكر مجيد أنها تعد المشاركة الأولى للمجلس في هذا المعرض الدولي الهام الذي يضع الشركات مباشرة أمام المشترين الرئيسيين وصناع القرار للعديد من المشاريع الجديدة بالمملكة بما في ذلك أصحاب الفنادق والمشغلين والمطورين باعتباره نقطة محورية لهذه الصناعة، من المدراء العامين والمالكين والمشغلين، إلى مديري المشتريات. 
ونوه بأن المعرض يضم عددًا كبيرًا من مشاركات دولية مثل البرتغال، ألمانيا، إيطاليا، بولندا، المغرب، الإمارات، الأردن، كازخستان، اليونان، الكويت، فرنسا وأستراليا وغيرها من الدول المشاركة. 
وكان قد قام بزيارة الجناح المصري عمرو عادل سكرتير ثالث بمكتب التمثيل التجاري المصري بجدة والذي التقي بالشركات العارضة وأشاد بجودة المنتجات المصرية وجدية الشركات المشاركة.

 

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