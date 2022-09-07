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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وفد «التنسيقية» يبحث مع وزير التجارة والصناعة استراتيجية دعم المستثمرين

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لبحث ملفات توطين الصناعة وضرورة وضع حلول عاجلة لمشاكل الصناعة والمستثمرين.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أهمية هذه الملفات وضرورة وضع استراتيجية للتعامل مع جميع المشكلات والتواصل مع جميع الأحزاب والكيانات السياسية والبرلمان، مضيفًا أنه لأول مرة منذ توليه المسئولية يلتقي بوفد سياسي ممثل في أعضاء التنسيقية، داعيًا إلى تفعيل برتوكول التعاون بين الوزارة والتنسيقية في الفترة المقبلة.

وشدد الوزير على أهمية التشريعات والقوانين التي تجذب المستثمرين، معقبا: "الفترة الماضية كانت صعبة على الاقتصاد المصري ودعم المستثمرين، وهناك العديد من الإجراءات والحزم المالية لتنشيط الاقتصاد المصري".

من جهته، أكد وفد التنسيقية ضرورة دعم الصناعة والتجارة والمستثمرين، وحل مشاكل المصدرين، وبحث الملفات الضريبية التي تعوق الاستثمار، ووضع حوافز جديدة للمستثمرين لجذب العديد منها، ودراسة التجارب الناجحة في دول العالم المتقدم لفتح فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: مارسيل سمير ، اكمل نجاتي، غادة على، محمد تيسير مطر، وأحمد قناوي.

ومن أعضاء التنسيقية: مؤمن سيد، محمد سالم، مؤمن سليم، أحمد يحيى، مصطفى أبوزيد، ماهر الفضالي، وأحمد البشبيشي.

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