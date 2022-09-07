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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل رشوان : الأزمات العالمية المتتالية أثرت بشدة على التأمينات المحلية

الدكتور عادل موسى
الدكتور عادل موسى

أكد الدكتور عادل موسى، رئيس شركة الدلتا للتأمين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين السابق، أن الأزمات العالمية المتتالية كان لها النصيب الأكبر في التأثير السلبي على التأمينات العالمية والمحلية المصرية.

وقال عادل موسى، خلال لقاء له لبرنامج “مال وأعمال”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن من بين تلك الأزمات، كانت جائحة كورونا، وتلاها الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى أزمة سلاسل الإمداد الغذائي.

وتابع رئيس شركة الدلتا للتأمين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين السابق، أن  التعويضات التي لحقت بالقطاع الطبي منذ بداية جائحة كورونا أثرت على التأمينات بصورة كبيرة.

تعثرات المواطنين

وأشار عادل موسى إلى أن  تعثرات المواطنين نتيجة الأزمات الاقتصادية أدت أيضا إلى ضعف القطاع التأميني بصورة كبيرة.

 

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