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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتلتيكو مدريد يفوز بصعوبة على بورتو 2-1 في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا صعبا على بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا .

 وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله المدافع ماريو هيرموسو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لكن بورتو نجح في تعديل النتيجة بهدف سجله أندريس أوريبي بعد ست دقائق من هدف التقدم، عن طريق ضربة جزاء.

 وفي الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط.

 وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز كلوب بروج البلجيكي على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 1 /  صفر.

 وسجل أبو بكر سالا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

أتلتيكو مدريد بورتو جريزمان ماريو هيرموسو دوري ابطال أوروبا

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