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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دورة تدريبية لتنمية مهارات 54 قيادة تنفيذية نسائية بالمحافظات

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل، دورة تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذى النسائية بالمحافظات ، ويستفيد منها 54 قيادة نسائية في المحافظات.

وذلك بواقع 2 من كل محافظة، ويجمع البرنامج بين قيادات وسطى في الإدارة التنفيذية الحاليه وكوادر شابه رائدات لم تتقلد مناصب بعد.

يأتي ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة التنمية المحلية لدعم المرأة و بناء قدراتها بإعتبارها شريكًا أساسيا لدعم التنمية فى المحافظات ، تكاملا مع جهود الدولة لتمكين المرأة فى محاورها الرئيسية ( السياسية والإجتماعية والإقتصادية ) ورفع كفاءتها وبناء قدراتها.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن اهتمام الوزارة بدعم دور المرأة و اشراكها فى خطط التنمية يرتكز على إدراك عميق بالدور المتميز لها ، و الذى يشيد به دائما الرئيس عبدالفتاح السيسى ، و يؤكد دائما على دور المرأة و مكانتها الرفيعة كسند أساسى فى التنمية الشاملة.

وأشار إلى حرص وزارة التنمية المحلية على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف إستراتيجية مصر 2030 ، وخاصة الأهداف التى تعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن إدماج إحتياجات الأسرة المصرية وبصفة خاصة المرأة والطفل ضمن مشروعات التنمية بالمحافظات ،

وأوضح اللواء هشام آمنة أن البرنامج التدريبي يهدف إلي رفع قدرات القيادات النسائية للاستفادة بهم في القيادة على كافة المستويات وخلق أجيال من القيادات النسائية لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأه من الإدارة عن علم وممارسة، وأيضاً لتبادل الخبرات العلمية بين الأجيال، ويعتمد على زيادة المهارات الوظيفية التخصصية ومهارات الشخصية القيادية معاً .

و لفت اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة وسعيها لتأهيل القيادات النسائية لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية التنفيذية والمساواة بين الجنسين داخل المحليات ، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي والذي يستمر على مدار أسبوعين يختص بتنمية مهارات رائدات العمل التنفيذي في عدة مجالات منها فن إدارة الوقت والتخطيط الاستراتيجي وعلاقته بالتميز المؤسسي، والتواصل الإداري الفعال، وتحليل المشكلات وصنع القرار، بالإضافة إلى تنمية المهارات والجدارات القيادية ، وإدارة الأزمات والصراعات وكيفية التعامل الإعلامي معها ، ومهارات التفاوض ، وكيفية تشكيل فرق العمل ، والتحول الرقمي في أداء الخدمات ، ومهارات التمكين بالتعرف علي مفهوم التمكين وإستراتيجية تمكين المرأة وما هو المردود الإيجابي ومكتسبات المرأة المصرية منها .

وأشار اللواء هشام آمنة ، إلي احتواء البرنامج التدريبي علي تعريف رائدات العمل التنفيذي بحقوق المرأة في ظل قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، وملامح نظام الإدارة المحلية في مصر، واستراتيجية حقوق الإنسان، وأهم ملامح قانون الطفل ودور لجان الحماية، والتنمية المستدامة وعلاقتها باستشراق المستقبل، والتطوير المؤسسي ودور القيادات في رؤية مصر 2030، والحوكمة ومكافحة الفساد، ومدونة السلوك الوظيفي.

وفي نفس السياق ... أشار وزير التنمية المحلية، أن مركز سقارة سينفذ خلال الأسبوع القادم أيضاً 3 دورات تدريبية يستفيد منها 90 متدربا هى : دورة اساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية ، واساسيات استخدام الحاسب والأوفيس ، والتخطيط الإستراتيجي ويستفيد منها خريجو دورات قادة المستقبل بسقارة وخريجي جامعة اسلسكا .

وعلى جانب آخر، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء فعاليات 5 دورات تدريبية متقدمة لإعداد مدربين متخصصين في مجالات السياسات السكانية ، وتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية، والإدارة الحديثة للموارد البشرية ، بالإضافة إلي مجالي الجرافيك والانفوجراف والفيديو ، والتفتيش والمتابعة الميدانية والحوكمة الداخلية،  وأستفاد من هذه الدورات  150 متدرباً من جميع المحافظات من خريجي دورات الـ  TOT )  ) التي نظمها مركز سقارة في خطط تدريبية سابقة .

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دورة تدريبية مركز التنمية المحلية بسقارة دعم المرأة المحافظات

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