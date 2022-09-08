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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: كلمة الرئيس حول الأوضاع اتسمت بالشفافية والرد على المشككين ضد الدولة

الدكتور محمد البدري
الدكتور محمد البدري

قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال حفل افتتاح القرية الأولمبية بقناة السويس وعدد من المشروعات الأخرى اتسم بالصراحة والشفافية في توضيح كافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة،  بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا أن الرئيس دائما ما يدعم المواطنين في كافة قراراته التى يتخذها في تلك الفترة الراهنة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان له، أن الدولة المصرية حققت إنجازات واسعة في إقامة المشروعات المختلفة، والتى ساعدت وساهمت بشكل كبير في تحقيق طفرة اقتصادية كبري، لافتا أن تلك المسيرة بدأت منذ تولى الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى الاصلاح الاقتصادي الذى قامت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والذى كان سبب في مساندة الدولة المصرية في تلك الأزمات منذ ازمة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية عالمية عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية رغم كل الأزمات العالمية إلا أنها مستمرة في تدشين مختلف المبادرات من أجل على تحسين حياة المواطنين بكافة السبل، من خلال مبادرات الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات غير القادرة ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية على جميع المستويات من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومبادرة حياة كريمة لتحسين حياة أكثر من 60 مليون مواطن مصي

وتابع أن ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات كبرى في شتى المجالات كان الرد على كافة حملات المشككين الذى يسعون إلى ترويج وبث الأكاذيب ضد الدولة لأهداف تخدم جماعات الإرهاب، التى تعمل من خلال لجانها على بث السموم الإرهابية لتخريب الدولة المصرية.

الرئيس الرئيس السيسي حياة كريمة قناة السويس أزمة كورونا مجلس الشيوخ

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