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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا .. أحمد حسن كوكا ينتقل لـ ألانيا سبور التركي

أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا

أعلن نادي ألانيا سبور التركي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المحترف المصري أحمد حسن كوكا، قادمًا من أولمبياكوس اليوناني، وذلك قبل نهاية الميركاتو الصيفي لمدة عام على سبيل الإعارة .

ورحب نادي ألانيا سبور عبر حسابه على موقع “ تويتر” بأحمد حسن كوكا دون ذكر مدة التعاقد وما إذا كان سينضم اللاعب على سبيل الإعارة أو في صفقة انتقال نهائي.

وعاد كوكا مجددًا للعب في تركيا بعدما قضى الموسم الماضي معارًا لفريق قونيا سبور، حيث لعب معهم 33 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلًا 11 هدفًا، إضافة لصناعته 4 آخرين.

وانتقل كوكا إلى أولمبياكوس اليوناني عام 2020 قادمًأ من سبورتينج براجا البرتغالي.

استدعى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، “مؤخرا”، أحمد حسن كوكا لمعسكر الفراعنة في شهر سبتمبر الجاري والذي يتخلله وديتين أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومي 23 و 27 من الشهر الجاري.

قائمة المحترفين:

 واللاعبون هم : محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، سام مرسي.

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