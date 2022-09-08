صحيفة: زوج من قوس قزح يظهر فوق قصر باكنجهام يوم وفاة الملكة

شوهد زوج من أقواس قزح فوق قصر باكنجهام اليوم /الخميس/، حيث توفيت الملكة اليزابيث الثانية، وتولى ولي العهد الأمير تشارلز ليصبح تشارلز الثالث، الحكم، وسط تدفق آلاف من البريطانيين إلى لندن حول القصر.



وتوفيت صاحبة أطول فترة حكم في بريطانيا بعد ظهر اليوم عن عمر يناهز 96 عامًا في قصر بالمورال فيما يُعرف على أنه محل إقامتها المفضل.



وقال قصر باكنجهام في بيان في الساعة 6:30 مساءً: "ماتت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم."



واضاف البيان: سيبقى الملك في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدًا."

كما تم نشر هذا البيان الرسمي خارج قصر باكنجهام، حيث تم تصوير قوس قزح مزدوج فوق القصر.



قبل هذا الوقت بقليل، أصدر الابن الأكبر للملكة الأمير تشارلز، الملك الآن، بيانًا قال فيه: "وفاة والدتي الحبيبة جلالة الملكة لحظة حزن كبير لي ولجميع أفراد عائلتي."