عضو الأعلى للشئون الإسلامية: الصراحة أساس تعامل الرجل والمرأة قبل الزواج.. فيديو

أكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن غابت الأخلاق والضمير والقيم وحضر التريند، مؤكدا أن علاقة رسول الله بزوجاته هي العلاقة النموذجية للمعاملة داخل الأسرة.

وقال عبد الغني هندي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة مودة ورحمة، لقوله تعالى “ومن أيته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينم مودة ورحمة”.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان البعض يتحدث عن الأسرة و المجتمع دون دراسة وذلك خطر على تماسك المجتمع.

على اساس الصراحة

وأشار عبد الغني هندي إلى أنه يجب أن يتعامل الرجل والمرأة قبل الزواج على أساس الصراحة.