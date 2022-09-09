مصطفى محمد بأحدث ظهور بعد تألقه في الدوري الأوروبي

شارك مصطفى محمد، المحترف المصري في نانت الفرنسي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهر مصطفى محمد، من مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني، وكتب: “الحمد لله”، ودعمه جماهير الكرة عبر التعليقات.

فاز نانت الفرنسي على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

المحترف المصري مصطفى محمد تقدم لـ نانت في الدقيقة 32 من متابعة لتمريرة زميله بالاس، وانفرد بمرمى أولمبياكوس، وسدد الكرة ببراعة بباطن قدمه اليمنى.

وكان مصطفى محمد قد شارك في هزيمة فريقه أمام باريس سان جيرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي مطلع هذا الأسبوع.