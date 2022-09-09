تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية الي استاد لوسيل حيث يستضيف مباراة بين بطل الدوري المصري الزمالك ومنافسه بطل الدوري السعودي الهلال في كأس سوبر لوسيل علي هامش الاستعداد لكأس العالم قطر 2022 .

وتقام مباراة الزمالك ضد الهلال السعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بين سبورتس الإخبارية المفتوحة كما ستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي :

تشكيل الزمالك امام الهلال السعودي

حراسة المرمي : محمد عواد



الدفاع : أحمد فتوح - محمود الونش - عبدالمجيد ح- حمزة المثلوثي



الوسط : محمد عبدالغني - امام عاشور -سيد نيمار



الهجوم : محمد اشرف روقا - أحمد سيد زيزو - سيف الجزيري

الجوائز المالية لـ كأس لوسيل



سيحصل الفائز من الزمالك والهلال السعودي على مليون و500 ألف دولار، بينما يحصل الوصيف على مليون دولار.