عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل

الزمالك
الزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية الي استاد لوسيل حيث يستضيف مباراة بين بطل الدوري المصري الزمالك ومنافسه بطل الدوري السعودي الهلال في كأس سوبر لوسيل علي هامش الاستعداد لكأس العالم قطر 2022 . 

وتقام مباراة الزمالك ضد الهلال السعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بين سبورتس الإخبارية المفتوحة كما ستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

المصري ينافس الزمالك على صفقة إيريك تراوري

مرتضى منصور يطالب الجماهير بالدعاء للزمالك قبل كأس لوسيل

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي : 

تشكيل الزمالك امام الهلال السعودي 

حراسة المرمي : محمد عواد 


الدفاع : أحمد فتوح - محمود الونش - عبدالمجيد ح- حمزة المثلوثي 
 

الوسط : محمد عبدالغني - امام عاشور -سيد نيمار


الهجوم : محمد اشرف روقا - أحمد سيد زيزو - سيف الجزيري 

 

الجوائز المالية لـ كأس لوسيل


سيحصل الفائز من الزمالك والهلال السعودي على مليون و500 ألف دولار، بينما  يحصل الوصيف على مليون دولار.

الزمالك الهلال سوبر لوسيل كأس سوبر لوسيل الزمالك والهلال السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-1 في دوري أبطال أوروبا

اتحرش بيا وجري واتصالحنا فى الجونة.. تصريحات جريئة من دينا الشربيني| فيديو

بنفس التيشيرت.. زوج بوسي يصالحها بقبلة ويعيد زوجته الأولى| الرجالة لما بتحب

ترشيحاتنا

بعد وفاة إليزابيث .. أبرز التغيرات المتوقع حدوثها في بريطانيا مع الملك الجديد

لماذا تقرأ سورة الدخان ليلة الجمعة ؟

أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022

خالد الغندور : كهربا صعبان عليا

بالأعناق وإطلالة جريئة .. طليقة أحمد الفيشاوي لـ أحد أصدقائها: وحشتني جدا

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الماركيزة تثير الجدل خلال زيارتها لمصر

سعره مش غالي.. زيت سحري وراء سر لمعان رجل دينا الشربيني

والله ما هتشوفوني فريق عمل تاني.. صور جمعت دينا الشربيني وعمرو دياب

هبة قطب: الفطور الجنسي أهم الشكاوي التي تحدث بعد الزواج

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ