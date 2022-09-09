المصري ينافس الزمالك على صفقة إيريك تراوري

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي المصري دخل بقوة في المفاوضات مع إريك تراوري لاعب فريق بيراميدز لضمه بداية من الموسم المقبل لينافس بقوة الزمالك على الصفقة.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، وكان الزمالك قد سبق ودخل في باب المفاوضات مع بيراميدز في وقت سابق للتعاقد مع تراوري.

وأتم شبانة، المصري دخل بشكل جاد ورسمي في الصفقة وقدم عرض مالي أعلى من الزمالك ليصبح تراوري قريبًا من الانضمام إلى صفوف فريق المصري البورسعيدي في الموسم المقبل.

في سياق آخر يترقب عشاق كرة القدم العربية، مواجهة من العيار الثقيل بين الزمالك والهلال السعودي، اليوم الجمعة، في بطولة كأس سوبر لوسيل.

موعد مباراة الزمالك والهلال والقنوات الناقلة:



تقام مباراة الزمالك والهلال في تمام الثامنة مساء “بتوقيت القاهرة” التاسعة مساء “بتوقيت المملكة العربية السعودية”.