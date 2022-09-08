عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا : هذا طلبي من الجماهير في قطر قبل مبارة الزمالك والهلال السعودي

فيريرا
فيريرا

أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بمواجهة الهلال السعودي.


وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الهلال السعودي المقرر له غدا في كأس سوبر لوسيل:" سعيد بتواجد  الزمالك قبل كأس العالم وخوضه  لمباراة الهلال السعودي فى إفتتاح ستاد لوسيل".

وتابع جوسفالدو فيريرا قائلا:" أعشق النهائيات لأنني  أحب الفوز فيها،  والهلال فريق قوي لكن الزمالك خاض موسمًا صعبًا، والفريق مر بظروف صعبة كثيرة لكننا تغلبنا عليها، ونسعى لإسعاد الجماهير".

وأضاف المدير الفني:" علمت أن هناك جماهير كثيرة فى قطر وأطلب منهم  تحضير التيشيرتات لتشجيع الفريق، والاستاد مكيف وذلك سيساعد على تقديم أداء جيد".

وقال فيريرا :" الموسم المنقضي كان طويلا وانتهى منذ أسبوع تقريبا وذلك قد يؤثر  على أداء اللاعبين، خاصة وأن الفريق  لم يخض فتره إعداد للموسم الجديد،  ولكن الفربق الذي فاز بالدوري هو من سيكون متواجد في الملعب غدا، ولدينا قاعده من الشباب بالإضافة لعناصر الخبرة، ونخوض اللقاء بفريق منسجم".

وفيما يخص إمكانية الدفع بالمغربي زكريا الوردي قال:" لا استطيع الحديث  عن مشاركته  بصورة أساسية  من عدمه  لأنه لابد أن ينسجم سريعا مع باقي الفريق كي يشارك".

وأضاف فيريرا :" لدينا صورة عن المنافس ولدينا الخطة  وطريقه اللعب واعتبر الخصم مشكلة نحاول أن نحلها، و كل مباراه لها ظروفها ومن المهم أن يكون للفريق هويته وطريقه لعبه والزمالك لا يغير  طريقة اللعب مع أي فريق سوي أشياء بسيطه مع الهلال".


واختتم المدير الفني حديثه قائلا :" مواجهة الهلال السعودي مباراة نهاىى نسعي للفوز فيها أمام فريق قوى ولا يحتاج أن أتحدث عن  نقاط القوه والضعف بالمنافس".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

هو نفس الشوق.. ضرة بوسي في شهر العسل مع هشام ربيع |صور

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-0 في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يعزي العائلة الملكية والحكومة البريطانية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

أبو العينين: الرئيس وجه بمنح حوافز للمستثمرين ورجال الصناعة

آبل تكشف أسعار تشكيلة iPhone 14 حول العالم

الرئيس السيسي: خالص عزائي للمملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

عفاف شعيب عن إرضاع الأطفال: مينفعش الهرتلة اللي إحنا عايشين فيها دي

فيريرا : هذا طلبي من الجماهير في قطر قبل مبارة الزمالك والهلال السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها The Crown.. مسلسلات وأفلام ناقشت حياة الملكة إليزابيث الثانية قبل رحيلها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

انتشار صور رومانسية لـ ضرة بوسي مع زوجها وتهاني من المتابعين |شاهد

كانت قمر .. 10 صور للملكة إليزابيث في عز شبابها | شاهد

فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

الرئيس السيسي يرد بقوة على المشككين في الإنجازات: عايزين نضحك على اللي قالوه “فيديوجراف”

شروط وطريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ