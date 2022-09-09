مرتضى منصور يطالب الجماهير بالدعاء للزمالك قبل كأس لوسيل

حرص المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي توجيه الشكر إلى الشعب القطري ودولة قطر علي حسن استقبال لاعبي الفريق قبل المشاركة في كأس سوبر لوسيل امام الهلال السعودي .

وقال مرتضي منصور في فيديو عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : املنا رجعوا ولادنا بكأس سوبر لوسيل والفوز علي الفريق المحترم الهلال السعودي .

وأضاف : أطالب جماهير الزمالك بالدعاء في صلاه الفجر للاعبين لتحقيق الفوز وتحقيق بطولة سوبر لوسيل امام بطل السعودية .

وأختتم مرتضي منصور تصريحاته قائلا : واثقين في قدرات اللاعبين نادي الزمالك والمدير الفني فيريرا والجهاز بالكامل والمشرف علي الكرة ورئيس البعثة احمد مرتضي.