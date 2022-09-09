هيثم حبيب : الزمالك يسعى لحصد لقبه الثالث خلال 60 يومًا

قال الإعلامي هيثم حبيب، إن الزمالك يسعى للفوز على الهلال السعودي وحصد كأس سوبر لوسيل، لإسعاد الجماهير البيضاء.

وأضاف هيثم حبيب، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن تتويج الزمالك بكأس سوبر لوسيل سيصبح الثالث للفريق خلال 60 يوما، بعد حصد لقبي الدوري والكأس.

وتابع، إن مصمم كأس العرب وكأس أمير قطر، بجانب كأس سوبر لوسيل، هو مهندس مصري متخصص في الجرافيكس، مشددا :" إن الزمالك يدخل مباراة الغد ويضع نصب عينيه التتويج باللقب".

وأكد الإعلامي هيثم حبيب، إن استقبال جماهير الزمالك، للفريق الأبيض كان رائعا، فور وصول البعثة إلى الدوحة وحتى وصولها إلى مقر إقامة الفريق.