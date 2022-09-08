إلغاء معسكر هولندا.. شبانة: ارتباك غير معتاد في الأهلي

انتقد الإعلامي محمد شبانة، أداء مجلس إدارة الأهلي في إدارة ملفات فريق الكرة في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك حالة من الارتباك لم يعتاد عليها النادي الأهلي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الأهلي كل يوم بحال وهناك بطء شديد جدًا في اتخاذ القرارات المصيرية للنادي، حتى الآن النادي لم يحدد مديره الفني أو اللاعبين الذين سيتعاقد معهم.

تخبط إدارة الأهلي

وأضاف محمد شبانة، معقول الأهلي مش قادر يتعاقد مع لاعبين أجانب في الانتقالات الجارية، الأهلي كان مثالا للتنظيم والإدارة والآن هناك تخبط كبير.

وواصل محمد شبانة، كيف يُعلن النادي الأهلي تفاصيل معسكر في هولندا ثم يجد أزمة التأشيرات هذا خلل إداري كبير وواضح جدًا.

وأتم محمد شبانة الأن يتحدثون عن إقامة المعسكر في دبي، أين أهداف المعسكر، وتساءل: هو أي معسكر وخلاص؟.. أين الخطة التي وضعتها الإدارة؟، وهل الأهداف المرجوة ستكون واحدة؟.