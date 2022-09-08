عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلغاء معسكر هولندا.. شبانة: ارتباك غير معتاد في الأهلي

الخطيب
الخطيب

انتقد الإعلامي محمد شبانة، أداء مجلس إدارة الأهلي في إدارة ملفات فريق الكرة في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك حالة من الارتباك لم يعتاد عليها النادي الأهلي.

txt

أخبار النادي الأهلي| أولى صفقات الفريق الأفريقية.. موعد وصول المدرب الجديد.. 5 حقائق في أزمة كهربا

txt

الاتحاد السكندري: 4 صفقات نارية من الأهلي والزمالك

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، الأهلي كل يوم بحال  وهناك بطء شديد جدًا في اتخاذ القرارات المصيرية للنادي، حتى الآن النادي لم يحدد مديره الفني أو اللاعبين الذين سيتعاقد معهم.

تخبط إدارة الأهلي 

وأضاف محمد شبانة، معقول الأهلي مش قادر يتعاقد مع لاعبين أجانب في الانتقالات الجارية، الأهلي كان مثالا للتنظيم والإدارة والآن هناك تخبط كبير.

وواصل محمد شبانة، كيف يُعلن النادي الأهلي تفاصيل معسكر في هولندا ثم يجد أزمة التأشيرات هذا خلل إداري كبير وواضح جدًا.

وأتم  محمد شبانة الأن يتحدثون عن إقامة المعسكر في دبي، أين أهداف المعسكر، وتساءل: هو أي معسكر وخلاص؟.. أين الخطة التي وضعتها الإدارة؟، وهل الأهداف المرجوة ستكون واحدة؟.

الأهلى النادي الأهلي محمد شبانة هولندا دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-1 في دوري أبطال أوروبا

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

ترشيحاتنا

خالد ميري: قناة السويس حققت أعلى إيرادات في تاريخها.. والإنجازات هتموت المشككين..فيديو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 9 سبتمبر 2022.. نصيحة مهمة لكل برج

قراءة سورة آل عمران يوم الجمعة .. هل تقضي الحوائج وتفك السحر؟

أخبار الفن.. بوسي تنفي طلاقها وزجها يقضي شهر العسل مع ضرتها.. اشتباكات على شباك تذاكر حفل هاني شاكر بسوريا

هاني الناظر يقدم اجراءات وقائية تحمي من جدري القرود.. فيديو

فريق كرواتي يخطف صفقة الأهلي في اللحظات الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

71 عاما من الحكم.. 9 خيول ملكت عقل وقلب إليزابيث الثانية

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. سلطة باذنجان

بنفس التيشيرت.. زوج بوسي يصالحها بقبلة ويعيد زوجته الأولى| الرجالة لما بتحب

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ