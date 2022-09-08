أخبار النادي الأهلي| أولى صفقات الفريق الأفريقية.. موعد وصول المدرب الجديد.. 5 حقائق في أزمة كهربا

أخبار النادي الأهلي …شهد النادي الأهلي على مدار الساعات الماضية ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي يرصدها لكم صدى البلد في السطور التالية :-

أخبار النادي الأهلي …كشف الإعلامي أمير هشام، عن سبب إلغاء معسكر الفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي، في هولندا بعدما كان مقرر له الشهر الجاري.

أخبار النادي الأهلي …أكد محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن محمد عمر المدير الفني السابق تواجد في فترة مؤقتة وقدم فيها مستوى مميز.

أخبار النادي الأهلي …توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مبدئي لضم لاعب جزر القمر فايز سليماني وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة: "تم التوصل لاتفاق فعلي مع نادي كورتريجك البلجيكي لضم فايز سليماني".

أخبار النادي الأهلي …تفجرت خلال الساعات الأخيرة أزمة محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي ترددت رغبته في الاعتزال حال عدم قيده في قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد.

أخبار النادي الأهلي …يصل إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد ان تم التعاقد معه نهائياً من قبل لجنة التخطيط بإشراف من محمود الخطيب رئيس النادي الذي قاد المفاوضات بنفسه مع حسام غالي عضو المجلس.