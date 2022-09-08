عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

صدى البلد

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مبدئي لضم لاعب جزر القمر فايز سليماني وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وقال مصدر في تصريحات خاصة: "تم التوصل لاتفاق فعلي مع نادي كورتريجك البلجيكي لضم فايز سليماني".

وأضاف: "اللاعب سوف يصل القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود والإعلان الرسمي".

مدرب الأهلي الجديد

يصل إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد ان تم التعاقد معه نهائياً من قبل لجنة التخطيط بإشراف من محمود الخطيب رئيس النادي الذي قاد المفاوضات بنفسه مع حسام غالي عضو المجلس.

ويفرض النادي الأهلي سياجاً من السرية على المدرب الجديد وجنسيته لتجنب أي ازمات تحدث أو يتواصل معه أحد ويتسبب في فشل الصفقة ، ومن المقرر أن يتواجد سامي قمصان المدرب العام وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في منصبيهما بالجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، وسيعود البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي للتواجد في الجهاز الجديد أيضاً.

فيما استقر الجهاز الفني على عودة اللاعبين للتدريبات بدءاً من يوم الاحد المقبل استعداداً للموسم الرياضي على أن يكون الجهاز الفني الجديد هو من يقود التدريبات بعد تولي المسئولية بشكل رسمي ، وكان محمد الشناوي حارس المرمي عاد للتدريب بصورة منفردة أمس بإستاد مختار التتش بعد أن حصل على شهر كامل إجازة.

النادي الأهلي فايز سليماني نادي كورتريجك البلجيكي للكشف الطبى محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-0 في دوري أبطال أوروبا

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

ترشيحاتنا

بعد حملات ممنهجة من التشكيك..خالد ميري: الرئيس تحدث بشفافية كاملة وكشف الحقائق..فيديو

آبل تضيف خاصية الاستغاثة في "آيفون 14" عند التعرض لحادث سيارة

باحث بالمنظمة الأوروبية يكشف تفاصيل أكبر ماكينة في تاريخ البشرية

ظاهرة مثيرة فوق قصر باكنجهام تعلن وفاة اليزابيث الثانية قبل الاعلان الرسمي| فيديو

خالد ميري: الثانوية لن تكون بعبع ولا حشو بالمناهج مرة أخرى..فيديو

ماذا قالت دينا الشربيني عن مشهد الغرق بـ جراند أوتيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنفس التيشيرت.. زوج بوسي يصالحها بقبلة ويعيد زوجته الأولى| الرجالة لما بتحب

عيون زرقاء وشعر أشقر..كيف أصبحت ليليبت صاحبة أطول فترة حكم بتاريخ بريطانيا

منها The Crown.. مسلسلات وأفلام ناقشت حياة الملكة إليزابيث الثانية قبل رحيلها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

الرئيس السيسي يرد بقوة على المشككين في الإنجازات: عايزين نضحك على اللي قالوه “فيديوجراف”

شروط وطريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ