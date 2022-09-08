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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق كرواتي يخطف صفقة الأهلي في اللحظات الأخيرة

صدى البلد

نجح دينامو زغرب الكرواتي في الظفر بصفقة  الكاميروني مومي نغامالو لاعب وسط يانج بويز السويسري.

وكان الأهلي قد وضع الكاميروني مومي نغامالو  في حساباته ودخل في مفاوضات مكثفة معه خلال الساعات الماضية .

ودخل فريق دينامو زغرب في الساعات الأخيرة طرفاً في المفاوضات وظفر بخدمات اللاعب فعلياً.

مدرب الأهلي الجديد
يصل إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد ان تم التعاقد معه نهائياً من قبل لجنة التخطيط بإشراف من محمود الخطيب رئيس النادي الذي قاد المفاوضات بنفسه مع حسام غالي عضو المجلس.

ويفرض النادي الأهلي سياجاً من السرية على المدرب الجديد وجنسيته لتجنب أي ازمات تحدث أو يتواصل معه أحد ويتسبب في فشل الصفقة ، ومن المقرر أن يتواجد سامي قمصان المدرب العام وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في منصبيهما بالجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، وسيعود البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي للتواجد في الجهاز الجديد أيضاً.

فيما استقر الجهاز الفني على عودة اللاعبين للتدريبات بدءاً من يوم الاحد المقبل استعداداً للموسم الرياضي على أن يكون الجهاز الفني الجديد هو من يقود التدريبات بعد تولي المسئولية بشكل رسمي ، وكان محمد الشناوي حارس المرمي عاد للتدريب بصورة منفردة أمس بإستاد مختار التتش بعد أن حصل على شهر كامل إجازة.

 

دينامو زغرب الكرواتي يانج بويز السويسري مومي نغامالو القاهرة سامي قمصان

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