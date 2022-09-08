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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يعتزل الكرة .. 5 حقائق في أزمة كهربا والأهلي

صدى البلد

تفجرت خلال الساعات الأخيرة أزمة محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي ترددت رغبته في الاعتزال حال عدم قيده في قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد.

أصل الحكاية


تعود أزمة محمود كهربا إلي رحيله عن الزمالك بسبب عدم توثيق تعاقده في المدة القانونية- حسب روايته- ولكن الزمالك تقدم بشكوي ضد اللاعب بعد رحيله للدوري البرتغالي وصدر قرار من المحكمة الرياضية الدولية بغرامة علي اللاعب تقدر ب2 مليون دولار لصالح الفريق الأول بالقلعة البيضاء بجانب غرامة 5% علي التأخير.

الأهلي

لم يكن الأهلي طرفاً في القصة بالرغم من تعاقده مع اللاعب ولكنه كان قد فسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي قبل مجيئه للدوري المصري والفريق الاحمر.

 

خمس حقائق في أزمة كهربا
ويكشف صدي البلد عن خمس حقائق في أزمة محمود كهربا الحالية 
1- اللاعب اتفق مع الأهلي علي أن يتحمل مسئولية الغرامة الموقعه عليه حال تأييد الحكم
2- ما يتردد من اللاعب بالاعتزال هو نوع من الضغوط الجماهيرية علي إدارة النادي
3- الأهلي لا ينوي دفع اي شئ من الغرامة 
4- الاهلي طالب من اللاعب بجلب عرض إعارة أو بيع نهائي
5- لجنة التخطيط كلفت سيد عبدالحفيظ بحسم أزمة كهربا 

محمود عبدالمنعم كهربا النادي الأهلي الزمالك المحكمة الرياضية الدولية للدوري المصري

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