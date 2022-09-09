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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: الأهلي زعيم الوطن العربي بالبطولات.. والزمالك يفوز على الهلال في هذه الحالة

سيد معوض
سيد معوض

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن النادي الأهلي هو زعيم أندية الوطن العربي، استنادًا في رأيه على تتويجاته وبطولاته.


وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الهلال السعودي فريق قوي جدًا ومن أفضل الفرق العربية والأسيوية وستكون مباراة صعبة جدًا على الزمالك، وأخشى على الأبيض من الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبين، لو تمكن الأبيض من خطف هدفًا مبكرًا سيستطع التحكم في مصير اللقاء.

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وأضاف معوض، الهلال إذا بدأ بقوة أمام الزمالك ستكون المباراة أقرب له، أعتقد ان الفريقين ليسوا قلقين من المباراة، لأنها ليست بالإنجاز الذي سيهدره أي طرف إن خسر المباراة، وفي حالة مشاركة الهلال بالتشكيل الأساسي سيكون أقرب للفوز على الزمالك.


وأتم، الأندية الشعبية كان لديها علم بالنظام الجديد لدوري الدرجة الثانية، ولكنهم لم يستعدوا لهذا القرار، واتحاد الكرة نفذ ما قاله في السنوات السابقة، لكن أيضًا، نظام هبوط الـ9 أندية  سيفيد الكرة المصرية وسيجعل الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية به تنافسية كبير.

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