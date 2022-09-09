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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أقل من محمد عواد .. كريم شحاتة يكشف راتب أبو جبل مع البنك الأهلي

أبو جبل
أبو جبل

كشف كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، عن وجود ضوابط مالية داخل النادي من ناحية الرواتب وأسعار الصفقات.


وقال شحاتة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " دخول بيراميدز لسوق الانتقالات بالدوري الممتاز أدى لارتفاع أسعار اللاعبين في الدوري".

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وتابع: "البنك الأهلي لا يدخل في المفاوضات مع أي صفقة يزيد مقابلها المادي عن 10 ملايين جنيه، تلك هي سياسة مجلس الإدارة".


وواصل: "متوسط رواتب اللاعبين بالفريق من مليون إلى 3 ملايين جنيه، ولدينا سقف رواتب محدد".


وأتم: "الحديث عن حصول أبو جبل على أعلى عقد لحارس مرمى بمصر عار تماما من الصحة، أبو جبل يحصل على راتب أقل من محمد عواد، حارس مرمى الزمالك الحالي".

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