كريم حسن شحاتة يكشف كواليس أزمة أبوجبل مع البنك الأهلي

أكد كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، حدوث خلاف بسيط بين محمد أبو جبل، حارس النادي الجديد، واللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة النادي.



وقال شحاتة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " بالفعل حدثت خلافات بين محمد أبو جبل وأشرف نصار خلال فترة المفاوضات بين الطرفين، ولكن ليس بالشكل الذي صورته مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام".

وتابع: "هذه الخلافات تحدث بشكل طبيعي في جميع الأندية، بشأن بعض التفاصيل البسيطة أثناء المفاوضات".



وأتم: "أبو جبل كان قد أنهى اتفاقه مع إدارة البنك الأهلي قبل جلسة المفاوضات وتوقيع العقود، والإدارة تحب اللاعب «اللي بيقدرهم»، والذي لا يلتفت للتفاصيل البسيطة أثناء المفاوضات".