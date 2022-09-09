كريم شحاتة: البنك الأهلي هدفه المنافسة على الدوري بالموسم المقبل

كشف كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، عن طموح الفريق خلال الموسم المقبل بالدوري الممتاز.



وقال شحاتة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " طموحي هو منافسة البنك الأهلي بالموسم المقبل على الدوري من خلال إمكانيات النادي والجهاز الفني والصفقات التي تعاقدنا معها".

وتابع: "نملك أفضل اللاعبين بالدوري الممتاز في كل المراكز، وبعض التدعيمات البسيطة ستجعلنا «فريق سوبر»".



وأتم: "نستطيع منافسة الأهلي والزمالك على لقب الدوري طوال فترة المسابقة، ولدي ثقة في إمكانياتنا".