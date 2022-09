جامعة عين شمس في أسبوع .. محو أمية 47615 شخصا .. إعلان نتيجة التنسيق الداخلي في ألسن.. فوز كلية الهندسة بالمركز الأول في تصميم ميدان كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية

9/9/2022 10:06:03 AM

الجمعة 09/سبتمبر/2022 - 10:06 ص 9/9/2022 10:06:03 AM

جامعة عين شمس في أسبوع :

تستعرض إنجازاتها في مشروع محو الأمية

إعلان نتيجة التنسيق الداخلي لكلية ألسن جامعة عين شمس

فوز الهندسة بالمركز الأول في تصميم ميدان كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها إعلان نتيجة التنسيق الداخلي لكلية ألسن جامعة عين شمس وفوز هندسة عين شمس بالمركز الأول في تصميم ميدان كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية





شاركت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة ا. د محمد ناصف رئيس الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية والذي حمل شعار (التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة).

وذلك من خلال جلسة نقاشية بعنوان التحديات وكيفية التغلب عليها) بمشاركة الدكتورة ايمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ، الدكتور خالد عرفان عميد كلية التربية جامعة الأزهر، الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، الدكتور احمد عبد الرشيد منسق عام مشروع محو الأمية بجامعة حلوان.

حيث استعرضت إنجازات جامعة عين شمس في مجال محو الأمية خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بمشاركة طلاب الجامعة في جميع محافظات وقرى ومدن الجمهورية، حيث بلغ إجمالي المتحررين من الأمية 47615 متحرر بنهاية شهر أبريل الماضي.



وأشارت ان لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات، الدور الأساسي الفاعل الذي ينعكس أثره على جميع الأنشطة والممارسات الجامعية؛ نظرًا لتنوع وتعدد أنشطته، وبخاصة في مجال محو الأمية الذي يوليه القطاع اهتمامًا بالغًا من خلال .



وحداته ذات الطابع الخاص وبخاصة مركز تعليم الكبار التابع للقطاع، بالإضافة إلى الإجراءات والممارسات التي يتخذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خططه وبرامجه وحملاته التوعوية، وعلى ضوء ذلك فقد أسهم القطاع في اتخاذ عدة إجراءات للإسهام المجتمعي في المشروع القومي للقضاء على الأمية، سواء من حيث اللوائح والتشريعات، أو الإجراءات الإدارية أو الأنشطة والمشاركات المجتمعية، من خلال عدة قرارات اصدرها مجلس الجامعة والتي تتمثل في إصدار قرار مجلس الجامعة رقم (36) في ديسمبر 2019:

والذي به تم طرح المشروع على رئاسة مجلس الجامعة والذي أسفر عن الموافقة على " قيام طلاب كليات "التربية – التربية النوعية – البنات شعبة التربية- الآداب – الحقوق – التجارة – الألسن" بمحو أمية عدد (4) دارسين ناجحين لكل طالب كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج"، والذي يُعد خطوة إيجابية لاستثمار طاقات هذه القوى البشرية للمشاركة في المشروع، كما تم إضافة كليتي الزراعة والآثار، الي جانب قرار مجلس الجامعة رقم (13) في فبراير 2020 بمنح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافز قدره (250) جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلاً عن مبلغ (50) جنيهًا مقدمة من الجامعة عن كل أمي ناجح، مما يؤكد حرص الجامعة على تميزها عن باقي الجامعات الأخرى ودعمها لحوافز بخلاف الحوافز المقدمة من الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك تحفيزًا للطلاب ودعمًا للمشروع القومي لمحو الأمية، بالإضافة إلى قيام الجامعة بتحمل وسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الذي يقوم بمحو أمية أكثر من أربعة أشخاص عن السنة الدراسية اللاحقة عن قيامه بمحو الأمية كحافز إضافي له.





كما قامت الجامعة بإنشاء وحدات لتعليم الكبار وعلى أثر ذلك تم إنشاء وحدة لتعليم الكبار، ومقر بكل كلية من كليات الجامعة الذين انطبق عليهم قرار الإلزام لمتابعة سير العمل بالمشروع تحت إشراف مركز تعليم الكبار بالجامعة.

كما اشارت الي تأهيل طلاب الجامعة للعمل في محو الأمية، حيث عقد مركز تعليم الكبار بالجامعة دورات تدريبية لطلاب الجامعة المشاركين في المشروع لتدريبهم على أساليب وطرق تعليم الكبار، وعقد دورات تدريبية للعاملين في مجال محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وتطرقت الي دور القوافل التنموية الشاملة للوصول بالخدمات الجامعية إلى المجتمع وبخاصة المناطق الأكثر احتياجًا، كما تعد عملاً تنمويًا فاعلاً في تمكين الفئات المهمشة والمحرومة؛ من خلال تقديم خدمات تعليمية وطبية وتنموية متنوعة، وقد حرص قطاع الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في خططه وبرامجه الرئيسية أن يكون لمشروع محو الأمية محور رئيس ودور مهم في جميع قوافله التنموية الشاملة، حيث تتضمن القوافل التنموية الشاملة أربعة محاور رئيسية؛ المحور الطبي، والاجتماعي، ومحور محو الأمية، وأخيرًا المحور الثقافي، حيث يتم التنسيق بين مركز تعليم الكبار وهيئة تعليم الكبار في محور محو الأمية بتقديم الندوات المتخصصة وعقد الامتحانات والتسجيل لبيانات الدراسين الراغبين في الالتحاق بفصول محو الأمية بمشاركة طلاب كليات الجامعة المختلفة.



وفي ختام كلمتها أوضحت الدكتورة غادة فاروق انه نتيجة لتلك الإنجازات جاء إعلان اليونسكو بفوز جامعة عين شمس بجائزة كونفوشيوس لعام 2021؛ حيث أشادت لجنة التحكيم بدور الجامعة في تنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية والفقيرة بجمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق تقديم برامج تدريبية لإعداد طلاب الجامعة للعمل معلمين لمحو الأمية في المجتمعات، فضلا عن استخدام أدوات التعلم عن بعد لتعليم المهارات الرقمية ومهارات الاتصال وتعليم الكبار.

مطالبة بضرورة توحيد الجهود لعمل صورة جماعية للقضاء علي الأمية للتغلب علي المصاعب والتحديات التي تواجه محو الأمية، وايضا تحليل التحديات، تكاتف جميع جامعات مصر للقضاء على الأمية.

وأوضح الدكتورة اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة انه تم عقد دورات لتأهيل طلاب الجامعة للعمل كميسر محو أمية تحت عنوان" إعداد معلم الكبار" بنظامي الحضور المباشر والأونلاين، مشيرا انه تم الحرص علي تنوع موضوعات الدورة بحيث تغطي المحاور الأساسية وهي: مفهوم تعليم الكبار- الفرق بين تعليم الكبار وتعليم الصغار- خصائص المتعلمين الكبار – طرق جذب الأميين لفصول محو الأمية- طرق تدريس مهارات القراءة والكتابة والحساب- إجراءات تدريس القراءة والكتابة والحساب للكبار.

ونتيجة هذه الإنجازات، حصدت جامعة عين شمس المركز الأول على مستوى الجامعات في دورتي أكتوبر 2020، ويناير 2021، كما حصدت المركز الأول على مستوى الجامعات لعام 2020/2021، فضلا عن ذلك فإن الجامعة قد حققت أعى نسبة تطور في مشروع محو الأمية خلال آخر عامين وفقًا لما جاء في اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة أسيوط 20 فبراير 2022.

موضحا انه لدينا الكثير من الطلاب الذين شاركوا في محو أمية الافراد الاميين اكثر من مرة خلال العام، مما دعي الجامعة لعمل مسابقة لتكريم الطلاب الأكبر انجازا

مطالبا بوجود مؤسسة لإعداد معلم لتعليم الكبار

لسرعة انجاز إعلان مصر خالية من محو الأمية بحلول عام 2030.

الي جانب أهمية متابعة المتحررين من الأمية وتحفيز متلقي محو الأمية.

كما فاز فريق هندسة عين شمس بالمركز الأول فى المسابقة التى نظمتها مؤسسة شباب القادة تحت اشراف شركة concrete plus.



المسابقة عن اعداد تصميمات منشأت فى العاصمة الإدارية بواسطة طلاب من هندسة عين شمس فى السنوات المختلفة .

وأسماء الطلاب الفائزين هم:

مريم خالد عبد العزيز مصطفي/ الهندسة المعمارية/ الثالثة

هديل ابراهيم فؤاد/ الهندسة المعمارية/ الثالثة

رضوي السيد هلال السيد /الهندسة المعمارية /الثانية

احمد طارق محمد امين /الهندسة الإنشائية /الثالثة

مصطفى اشرف محمد زكريا الأحمر /الهندسة الإنشائية/ الثالثة

ميار يحى حاتم عمار /هندسة القوى الميكانيكية/ الثالثة

يوسف خالد عبد الفتاح الصاوي /هندسة القوى الميكانيكية /الثالثة

محمود احمد محمود عبد الحميد طاحون/ كهرباء القوي و الآلات الكهربية /الثالثة



أبرمت شركة Concrete plus for engineering and construction بالتعاون مع YLF Youth Leaders Foundation مسابقة طلابية لتصميم ميدان كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة



مشروع ميدان كاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية:

ميدان قطره ٢٠٠ متر تقريبا ، يضم شلالات ونوافير و منشآت معمارية جمالية وحوائط خضراء و أنواع نباتات مختلفة

بالإضافة للإضاءات الجذابة وشكل الأرض الهرمي ، كما أن LRT يمر به، وعن موقعه فهو يقع عند تقاطع طريق ٤ مع محور بن زايد الجنوبي ،أمام كتدرائية ميلاد المسيح وبالقرب من مسجدي مصر و الفتاح العليم و جامعة GIU و منطقة CBD التي تضم البرج الأيقوني مما يعطي للميدان أهمية كبيرة.

وشارك في المسابقة 33 فريق من طلبة كلية الهندسة من مختلف جامعات الجمهورية من مختلف الاقسام، المعمارية،والمدنية، والميكانيكية، والكهربية.



ومن بين أكثر من 250 طالب نجح فريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس التفوق والفوز بالمسابقة مشاركين بأفكار جديدة ومختلفة أثارت إعجاب كل من شارك في المسابقة والقائمين عليها والتي سينفذ منها بالفعل في تنفيذ المشروع.

وفيما يلي نسرد بعض من التحديات التي واجهها الفريق الفائز:

• قسم العمارة الهندسية

- موديل و تصور كامل للمشروع

- و عمل لوحات تنفيذية و تصميمية و مقايسات للأعمال :

- لوحة موقع عام

- لوح لاندسكيب بتفاصيلها

- لوح تفاصيل المشروع

- قطاع عام فالارض

- لوح واجهات

- تقديم حلول جديدة للشلالت و النوافير

- و ابتكار انواع كسوات جديدة و مختلفة للأعمال الفنية و الشلال

- البحث عن انواع زراعات جديدة و تقديم حلول لها و التواصل مع شركات موردين و مقاولين

- تقديم شركات مقترحة لجميع الخامات و المواد المطلوبة و المستخدمة بالمشروع

• قسم الهندسة المدنية:

قام بتصميم العناصر المختلفة في المشروع و اخراج لوحات تنفيذية و مقايسة للأعمال الأتية :

- المنشاءات المعدنية اللازمة للتشكيلات المعمارية الفراغية

- الأعمدة الشجرية والعادي ة

- الحوائط الساندة وغطاءها الأخضر

- غرف الميكانيكا و الكهرباء

- الأساسات وكميات الحفر و الردم

و صاحب ذلك التنسيق مع الأقسام المختلفة وتقديم أفكار مبتكرة وحلول وبدائل متميزة وتم عرض ذلك أمام لجنة التحكيم

الذين أظهروا اعجابهم بهذه الأفكار

• قسم كهرباء القوى :

- تمت مراجعة اماكن الكشافات و حساب شدة اضائتها عن طريق برنامج ال Dialux EVO

- تم حساب قدرة كل لنيه و بالتالى حساب القاطع المخصص لها و مساحة مقاطع الاسلاك المستخدمه و كذلك القواطع

- تم تحقيق متطلبات و اشتراطات الكود المصرى فى نواحى عديده مثل : تحديد اماكن السوكيتات )الفيشه(

- تم عمل شيت اكسيل كامل به حسابات الشورت سيركت و حسابات الفقد فى الجهد لكل لوحه من المصدر المغذى الرئيسى و تمت مراجعة الارقام بدقه من جهات مختلفة و بذلك تم اختيار مساحة مقاطع الكابلات الرئيسية

- تم عمل شوب دروينج كامل للمشروع

- تم وضع قائمه BOQ و اقتراح شركات

- تم التنسيق مع باقى الاقسام و ذلك لظهور بعض المشاكل اثناء العمل و وضع حلول و مقترحات و تم الاخذ بالاعتبار لبعض الحلو ل

• القوي الميكانيكية:

- بتصميم كل ما يخص تغذية المياه للشلالات )علي ارتفاع 9 أمتار( و النوافير و أحواض المياه الموجودة في الميدان وإرفاق الحسابات اللازمة.

- تم اختيار وحدات لتوزيع المياه للشلالات بمعدل سريان عالٍ ملائم لملئ أحواض الشلال الشاسعة الحجم و التي تتميز بسهولة التركيب و التغذية بالمياه.

- تصميم غرفة التفتيش و اختيار المضخات و تحديد سعة المعدات اللازمة لتنقية المياه .

- تقديم رسومات تنفيذية لحجرة المضخات و للأجزاء المختلفة لنظام التنقية المياه ونظام تغذية النوافير والشلالات بالمياه مع مراعاة جزء الصيانة

- حصر الكميات اللازمة للمشروع الخاصة بالجزء الميكانيكي و تقديم قائمة بالشركات لتوريد جميع الأجزاء

- كل ما سبق تم بالتنسيق مع طلاب الأقسام الأخرى لضمان جودة المشروع ولاختيار مسارات توصيل مناسبة للمياه لتناسب الجزئين المدني والمعماري و تحقيق عدم التعارض بين المعدات الميكانيكية و اللوحات الكهربية في غرفة التفتيش.

نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس ، تم اعلانها بمقر الكلية صباح اليوم الخميس الموافق ٨ / ٩ / ٢٠٢٢ .

وبمناسبة اعلان نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس ، اكدت الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: سيتم قريبا إعلان كشوف أسماء المقبولين في نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس بالأقسام .





كما أعلنت كلية الالسن جامعة عين شمس، إنها ستتيح ايضا للمقبولين في نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس، مواعيد التحويلات من قسم إلى آخر للطلاب المستجدين فقط فى حدود الشروط المعلنة.



- قسم اللغة العربية : بدون حد ادنى

- قسم اللغة الإنجليزية : يشترط الدارسين للغة الإنجليزية كلغة اولى بحد ادنى 48 درجة

- قسم اللغة الفرنسية : يشترط الدارسين للغة الفرنسية كلغة أولى



- قسم اللغة الإيطالية : الدارسين للغة الإيطالية او الاسبانية كلغة ثانية بحد ادنى 39 درجة والدارسين للغة الفرنسية كلغة ثانية وبحد ادنى 40 درجة

- قسم اللغة الاسبانية : الدارسين للغة الاسبانية أو الإيطالية كلغة ثانية وبحد ادنى 39 والدارسين للغة الفرنسية كلغة كلغة ثانية وبحد ادنى 40 درجة

-قسم اللغة الألمانية : الدارسين للغة الألمانية كلغة ثانية وبحد ادنى 39 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- قسم اللغة الروسية : الدارسين للغة الإنجليزية كلغة أولى بحد ادنى 47 درجة

- قسم اللغة التشيكية : الدارسين للغة الإنجليزية كلغة اولى بحد ادنى 42 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- قسم اللغة الصينية : الدارسين للغة الإنجليزية كلغة اولى بحد ادنى 49 درجة

- قسم اللغة السواحلية : بدون حد ادنى

- قسم اللغة التركية : الدارسين للغة الإنجليزية كلغة اولى بحد ادنى 44 درجة

- قسم اللغة الفارسية : بدون حد ادنى

- قسم اللغة العبرية : الدارسين للغة الإنجليزية كلغة اولى بحد ادنى 43 درجة

- قسم اللغة اليابانية : الدارسين للغة الإنجليزية كلغة اولى وبحد ادنى 50 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي