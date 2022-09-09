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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الكبار تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية 2022

تعليم الكبار تحتفل
تعليم الكبار تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية ٢٠٢٢م

شهدت الهيئة العامة لتعليم الكبار اليوم الخميس الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٢م احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وبرئاسةالدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ، ويركز اليوم العالمي لمحو الأمية لهذا العام على موضوع "التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة".
 

بدأت الاحتفالية بقراءة آيات من الذكر الحكيم تلاها فضيلة القارئ الشيخ عنتر محمد حويلة ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
تحدث الدكتور محمد ناصف في كلمته عن أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية ؛ وذلك للوقوف على الإنجازات التي طرأت على معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، والتحولات في مساحة تعلم القراءة والكتابة.

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وأشار ناصف إلى أن مفهوم التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة تعني التحول نحو التركيز على المهارات الحياتية، وتحقيق التنمية الشخصية ، وزيادة الوعي الاجتماعي بقضايا المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.


وأشار ناصف إلى أهمية مساعدة الدارسين الكبار في تحديد مشكلاتهم والبحث عن حلول واقعية لها.


وأكد ناصف على ضرورة التعامل مع البيئات الافتراضية، ومواجهة التحديات التي تعيق عملية التحول والتى تتمثل في: التغيرات المناخية ، واتساع الفجوة الرقمية، والصراعات العنيفة، والتكنولوجيا الأوتوماتيكية.

تعليم الكبار تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية ٢٠٢٢م
تعليم الكبار تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية ٢٠٢٢م
تعليم الكبار تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية ٢٠٢٢م


وأشاد ناصف بأهمية الشراكة بين الجامعات المصرية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة العامة لتعليم الكبار لمواجهة الأمية.
وأثنى ناصف على ما تقوم به القيادة السياسية الرشيدة ممثلة في فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
تناولت الاحتفالية أربع جلسات هي:
عرض الدكتور محمد ناصف لإنجازات الهيئة بالتعاون مع الجهات الشريكة. 
مبادرات رائدة في مجال محو الأمية.
تكريم الرعاة وتوزيع شهادات للمتحررين من الأمية.
قضية الأمية (التحديات _ وكيفية التغلب عليها) حلقة نقاشية ترأس الجلسة أ.د إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية.

المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني ترأس الجلسة أ.د نادية جمال الدين أستاذ أصول التربيه جامعة القاهرة.
حضر الاحتفالية: 
* ا. د/ طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان. 
*ا. د/ محمود عبد الخالق مساعد وزير الأوقاف. 
*ا./ محمد حسن العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين. 
*ا. د/عصام قمر رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الأسبق. 
*ا./ عمر حمزة نائبٱ عن وزيرة التضامن الاجتماعي. 
*النائبة/راجية الفقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 
*ا. د/ غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس. 
*ا. د/ إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة. 
*ا. د/هالة رمضان مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية. 
*لفيف من الخبراء في مجال تعليم الكبار. 
*المجتمع المدني.

تعليم الكبار الهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار اليوم العالمي لمحو الأمية

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