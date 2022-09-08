جامعة عين شمس تتسلم شهادة اعتماد مركز التدريب على أسياسيات التحول الرقمي FDTC



تسلّم المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس الدكتور إسلام حجازي، شهادة اعتماد المركز للتدريب على دورات أساسيات التحول الرقمي FDTC التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري التاسع للجنة التنفيذية للتدريب بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات والذي عقد بمقر جامعة قناة السويس.

وتضمن الاجتماع مناقشة موقف التدريب بالجامعات المصرية خلال الفترة من فبراير 2020 وحتى أغسطس 2022 ، وموقف مراكز التدريب على برامج شهادة الFDTC، إضافة إلى استعراض وضع مراكز التدريب في دورات المدربين TOT .

كما تم بحث آلية تقييم المدربين بمراكز التدريب في الجامعات المصرية، وسبل دعم مراكز التدريب لبنوك الأسئلة.

وتطرق المجتمعون إلى نتائج التقييم الإلكتروني الذي تم لمراكز التدريب والمحتوى العلمي لشهادة الFDTC، وبرامج الأمن السيبراني المعدة بالتعاون مع الجهاز القومي للاتصالات.