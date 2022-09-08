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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ مناعة يقدم نصائح لتجنب العدوى من جدري القرود

صورة أرشفية
صورة أرشفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود .

شدد الدكتور خالد أبو شنب  أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة،بجامعة عين شمس،على ارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار للحماية من العدوى بالإضافة إلى عدم استخدام الأشياء الشخصية لاي شخص اخر .

وأكد الدكتور خالد ابو شنب علي جميع المواطنين أن تحرص  في الفترة المقبلة من التجمعات سوء المناسبات العائلية  والحفلات والأماكن المزدحمة بشكل عام والالتزام التام بالاجراءات الاحترازية .

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وأضاف الدكتور خالد ابو شنب أنه من الضروري تجنب الاتصال بأشخاص تم تشخيص إصابتهم مؤخرا بالمرض أو بأشخاص قد يكونون مصابين مع تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس بما فيها المريضة أو النافقة بالاضافة الي تطهير الايدي بشكل مستمر.

وأشاد الدكتور خالد ابو شنب  بإجراءات الترصد القوية التي تتخذها وزارة الصحة ومتابعة اول حالة لجدري القرود بشكل سليم .

نصائح  لتجنب العدوي من جدري القرود

أعراض جدري القرود 
 

تشمل أعراض جدري القرود عادةً طفح جلدي أو آفات، وحمى، وطفح جلدي، وصداع شديد، وآلام في العضلات، وآلام في الظهر، وفقدان الطاقة، وتضخم في العقد الليمفاوية ويمكن أن يستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. 

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه في اطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في أحد المستشفيات المخصص للعزل.

نصائح  لتجنب العدوي من جدري القرود


وأوضحت الوزارة أن مريض جدري القرود  يبلغ من العمر42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوربية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة.

وقد أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عزل أول حالة مصابة بـ جدري القرود من المصريين القادمين أوروبا، موضحا أن المريض عمره 42 سنة.

 الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر والشعور بالوهن وتورم الغدد الليمفاوية ويتبع ذلك أو يصاحبه ظهور طفح جلدي يمكن أن يستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

جدري القرود فيروس جدري القرود مواطن مصري وزارة الصحة والسكان للحماية من العدوى أستاذ الميكروبيولوجي

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