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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد مدها 24 ساعة.. اعرف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ، أعلنت وزارة التعليم منذ قليل رسميا مد  تنسيق المرحلة الثالثة يوما إضافيا على أن تنتهي غدا في تمام السابعة مساءً في تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022.

آخر موعد لتعديل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022
 

تنسيق المرحلة الثالثة ، يتم غلق تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 غدا و يمكن للطلاب تعديل الرغبات حتى الموعد النهائي لغلق موقع التنسيق حيث يتم غلق تنسيق المرحلة الثالثة غدا في تمام الساعة السابعة مساءً.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 

تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وينتظر أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة في حالة من التوتر والتي سوف تعلن عن طريق التي حددته وزارة التعليم العالي لخدمة طلاب الثانوية العامة في مراحل التنسيق المختلفة ويتيح موقع التنسيق الالكترونى نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وينشر موقع صدي البلد  رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى اضغط هنا  عند ظهورها .

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قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. مؤشرات الكليات بالأرقام

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تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. اعرف النتيجة برقم الجلوس

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022
 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ، موعد اعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 هو بعد 72 ساعة من غلق المرحلة الثالثة بعد غدا الخميس الموافق  سبتمبر ومن المرجح أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة في مطلع الاسبوع القادم وعلي الاكثر يوم الاحد  .

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 

الكليات المتاحة في تنسيق  المرحلة الثالثة 2022

وأتاحت وزارة التعليم العالي لطلاب المرحلة الثالثة فرصة الانضمام لعدد من الجامعات الحكومية ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 من خلا ل هذا الرابط اضغط هنا 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 

وكانت قد اصدرت وزارة التعليم العالي بيانا هاما بشأن تنسيق المرحلة الثالثة حيث قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري،

وقالت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن قرار مد تنسيق المرحلة الثالثة 2022  يأتي ذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg
وكذلك الاهتمام بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وطمأنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث طرحت العديد من الاماكن الشاغرة بالكليات في المرحلة الثالثة 2022 وأبرزهم كلية الحقوق والاداب والتربية والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى المعاهد الحكومية والخاصة وكان من أبرز معاهد المرحلة الثالثة هو معهد الفني التجاري الذي يمكن من خلاله الانتقال إلى الحقوق أو التجارة حسب الشعبة الذي يرغب الطالب الالتحاق بها .

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