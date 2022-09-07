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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استاذ هندسة: انخفاض نسبة الحوادث يرجع لجهود الدولة في قطاع الطرق والنقل

الدكتور حسن مهدي
الدكتور حسن مهدي

قال الدكتور حسن مهدى، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس،أن الدولة تعمل عي قدام وساق لسرعة إنهاء المشروعات الضخة في الطرق والنقل .

 

وأشار الدكتور حسن مهدي الي إن قطاع الطرق والنقل البرى لهم إسهام كبير فى دعم مشروعات التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور حسن مهدي  خلال تصريحاتها لـ صدي البلد  إن قطاع الطرق والنقل في مصر شهد طفرة غير مسبوقة تنعكس على ترتيب مصر العالمى فى مؤشر جودة الطرق .

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وأكد الدكتور حسن مهدي استاذ الطرق والنقل  مصر وضعت خطة منذ عام 2014 بملف التنمية المستدامة في ظل توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.
 

عمال التطوير والتوسعة للطريق الداذري 

وأوضح استاذ الطرق والنقل إن مصر اهتمت بفتح شرايين من الطرق لخدمة مشروعات التنمية المحددة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في السكان، لذلك تم عمل شبكة طرق استهدفت ربط جميع المحاور، ما وضع مصر في تصنيفات متقدمة .

وأكد الدكتور حسن مهدي أن الدولة نجحت الآن في وضع حلول جزرية جيمعها تخدم المواطن، لافتا أن الطرق والكباري هي السبيل للتنمية المستدامة والوصول إلى الأراضي الصحراوية من أجل إنشاء المدن الجديدة والمشروعات الكبرى.

مصر تخصت من التكدس المروري

مصر تخلصت من الازدحام المروي 

وأضاف حسن المهدى أن مصر أعدت خطة قومية لتطوير البنية التحتية الخاصة بشبكة الطرق والمواصلات في مختلف محافظات مصر وهو ما نلمسه على أرض الواقع من محاور مرورية جديدة تربط المدن بعضها البعض وكذلك الكباري بالإضافة إلى تطوير شبكة المواصلات سواء القطارات أو المترو مما يجعل مصر تمتلك اقوى شبكة للطرق والنقل.

تطوير شبكة الطرق بمصر

وأكد أن شبكة الطرق ساهمت فى تقليل الازدحام داخل المحافظات، لافتاً إلى تطوير منظومة السكك الحديدية واستحداث وسائل جديدة منها مونوريل العاصمة الإدارية العلمين .

تطوير شبكة الطرق بمحافظات مصر 


وأوضح أيضا أن حوادث الطرق انخفضت مقارنة بالسنوات الماضية تترواح من 25 % ل 30 % مشيدا مشروع المونوريل القطار المعلق الذي سيربط المدن الجديدة مثل 6 اكتوبر والشيخ زايد وحدائق اكتوبر وربطها بالجيزة مما يقلل من العبء على المواصلات العامة وهو ما يوفر جودة في خدمات النقل.
 

قطاع الطرق والنقل قطاع النقل التنمية مصر التنمية المستدامة حياة كريمة

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