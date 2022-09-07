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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس يعلن نتائج مهرجان التمثيل المسرحى

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب نتائج مهرجان التمثيل المسرحى ( الكبرى)  بجامعة عين شمس )، بحضور  الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية ، و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و محمد الشرقاوى مدير عام رعاية الشباب ومصطفي عيسى مدير اللجنة الفنية برعاية الشباب و الطالبة أية هشام رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وخلال لقائه بالطلاب الفائزين في المهرجان أكد  الدكتور عبد الفتاح سعود حرصه الدائم علي الالتقاء بالطلاب الموهوبين، لدعمهم والاستماع إليهم.

كما أجرى حواراً وديًا مفتوح مع الطلاب تحدث خلاله عن قواعد اختيار الجامعة للأعمال المشاركة في المهرجانات الدولية ، لتمثيل الجامعة تمثيلا مشرفا تتمكن من خلاله حصد الجوائز ورفع اسم الجامعة عالياً وذلك بناء علي خطة إعداد جيدة.

وضرب مثالا بفريق كورال الجامعة ( روح الشرق) الذى تمكن من الوصول إلي العالمية نتاج لمجهودات ودعم متواصل من إدارة الجامعة اعتمدت على خطوات مدروسة من فريق ذو خبرة .

كما تطرق  للانجازات التى شهدتها الجامعة في كافة المجالات والتى تمت بناء علي خطة مرسومة شارك سيادته في صياغتها ، والتى من بينها حصول الجامعة علي خمس نجوم في تصنيف QS للجامعات ، بالإضافة إلي التطويرات التى شهدها قطاع المدن الجامعية ، كما شهدت السنوات السابقة زيادة كبيرة في  اعداد الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية.

وأضاف  الدكتور عبد الفتاح سعود أن الجامعة توفر كافة سبل الدعم لطلابها وكافة التسهيلات لتمكينهم من ممارسة الأنشطة الطلابية ، بصرف النظر عن الحصول على الجوائز ،  إيمانا أن ممارسة الطلاب للأنشطة الطلابية تصقل شخصيتهم وتمكنهم من ممارسة هوايتهم واستثمار طاقاتهم.

ولفت إلي أن قطاع التعليم والطلاب سيتحمل تكلفة تأجير المسارح الموجودة بالجامعة لفرق المسرح في كل الكليات للقيام بالتدريبات اللازمة ، كما أعلن أن  نشاط ( التمثيل ) سيضاف إلي أنشطة مركز الخدمات التوعية (كيان)  بكلية التربية النوعية إلي جانب الموسيقى والعزف .

وأثنى الدكتور عبد الفتاح سعود علي العروض التى قدمها الطلاب خلال المهرجان ، واشاد بتكوين منتخب من عشر كليات بالجامعة لتقديم عرض متميز مما يمثل رؤية جديدة للعمل المسرحى الجامعى .

وخلال اللقاء الذي ساده روح الأبوة دعا  الدكتور عبد الفتاح سعود الطلاب الفائزين لتناول وجبة غذاء بالمدينة الجامعية إهداء من .

جدير بالذكر أنه شارك في المسابقة اثنى عشر عرضا مسرحيا وجاءت الجوائز كالتالي :

■ جوائز الكتابة المسرحية: 
جائزة الدراماتورج وذهبت عن دراماتورج الباقة للأقوى لـ أحمد الجوهري 
جائزة الاعداد المسرحي وذهبت عن إعداد انه مجرد وقت لـ فيصل رزق 
جائزة التأليف المسرحي وذهبت عن نص عشره إلا تلت (الصندوق) لـ محد السوري 
جوالز الإضاءة؛ 
المركز الثالث وذهب عن إضاءة عرض الباقة للأقوى لـ محمود الحسيني 
المركز الثاني وذهب عن إضاءة عرض مدينة الثلج لـ محد الصغير 
المركز الأول وذهب عن إضاءة عرض مطعم كابوشي لـ أحمد طارق 
جوالز الملابس: 
المركز الثالث وذهب عن ملابس عرض انه مجرد وقت لـ لبنى المنسي 
- المركز الثاني وذهب عن ملابس عرض الرجل الذي أكله الورق لـ هناء النجدي 
المركز الأول وذهب عن ملابس عرض مدينة الثلج لـ هاجر كمال 
جوالز الموسيقي: 
- المركز الثالث وذهب عن موسيقى عرض انه ساعة من ألف ليلة لـ وليد غازي 
المركز الثاني وذهب عن موسيقى عرض مدينة الثلج لـ أميرة فوزي 
المركز الأول وذهب عن موسيقى عرض مطعم القردة الحية لـ اسلام علي 
■ جوائز الديكور: 
المركز الثالث وذهب عن ديكور عرض من بحري لـ أحمد أبو الحسن 
المركز الثاني وذهب عن ديكور عرض انه مجرد وقت والبؤساء لـ محمود صلاح 
- المركز الأول وذهب عن ديكور عرض ذكرى جميلة لـ محد طلعت 
■ جوالز التمثيل دور ثان فتيات: 
المركز الثالث وذهب عن دورها في عرض انه مجرد وقت لـ جيسي حلمي 
- المركز الثاني وذهب عن دورها في عرض البؤساء لـ هدير عاطف 
المركز الأول وذهب عن دورها في عرض ذكرى جميلة لـ برسكالا سامي 
• جوائز التمثيل دور ثان رجال: 
- المركز الثالث وذهب عن دوره في عرض الصفقة لـ أحمد هشام 
- المركز الثاني وذهب عن دوره في عرض ذكرى جميلة لـ خالد الششتاوي 
المركز الأول وذهب عن دوره في عرض مطعم كابوشي لـ لؤي سامي

جوائز التمثيل دور أول فتيات: 
المركز الثالث وذهب عن دورها في عرض ذكرى جميلة لـ ميرا ميخائيل 
المركز الثاني وذهب عن دورها في عرض الباقة للأقوى لـ اسراء ممدوح 
المركز الأول وذهب عن دورها في عرض من بحري لـ مريم جبريل

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جوائز التمثيل دور أول رجال: 
المركز الثالث وذهب عن دوره في عرض الباقة للأقوى لـ بولا أمير 
المركز الثاني وذهب عن دوره في عرض الرجل الذي أكله الورق لـ عمر 
المركز الأول وذهب عن دوره في عرض مطعم كابوشي لـ أفرايم كامل

■جوالز الإخراج
المركز الثالث وذهب عن عرض من البؤساء لـ محمود جراتسي 
المركز الثاني وذهب عن عرض انه مجرد وقت لـ أحمد حرز الله 
المركز الأول وذهب عن عرض مطعم كابوتشي لـ محمود طنطاوي

■ جوائز العروض: 
المركز الثالث وذهب لعرض إنه مجرد وقت 
المركز الثاني وذهب لعرض ذكرى جميلة 
المركز الأول وذهب لعرض مطعم كابوتشي

■ جائزة التميز: 
وذهبت عن عرض ذكرى جميلة للمخرج صلاح إيهاب

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: 
وذهبت عن عرض من بحري للمخرج كريم أدريانو

جائزة أفضل أداء جماعي: 
وذهبت لفريق عرض أخرج ولم يعد للمخرج حسام سعيد

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