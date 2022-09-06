ضوابط لنجاح اليوم الرياضي في المدارس.. وأولياء أمور: يجب استغلاله بشكل أمثل.. وليس مجرد تضييع وقت

تأهيل المدارس اولا..ضوابط لنجاح اليوم الرياضي بالمدارس

اليوم الرياضي سيجذب الطلاب إلى المدارس مرة أخرى

أولياء الأمور: ضرورة استغلاله بشكل أمثل وليس مجرد تضييع وقت

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس.

وقررت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيكون هناك يوم رياضي (للأنشطة المختلفة) في الأسبوع وسيكون هناك تعاون مع الوزارات المختلفة لتفعيل الأنشطة في المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعلن تفاصيل تنظيم يوم رياضي لممارسة الأنشطة المختلفة أسبوعيا في المدارس ، قبل بداية العام الدراسي الجديد ، كما سيعلن عن آلية دمج كافة المنصات والقنوات التعليمية بالعملية التعليمية

قال الدكتور هشام الحريري المشرف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس، إن الأنشطة الطلابية أحد العوامل الهامة التي تؤثر علي صحة ونفسية الطلاب، حيث تخلق إنسانا سويا بعيدا عن أفكار العنف.

وأضاف هشام الحريري، لـ صدي البلد أن الانشطة الرياضية تعمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن .



وتابع الحريري أن الأنشطة الطلابية تساعد الطالب على الالتزام، وعلى الاستمتاع بالبيئة الدراسية سوء في المدارس او الجامعات، لأنه سيشعر بالملل والإحباط إن قضى معظم وقته في الدراسة، لذا يولد وجود الأنشطة شعورا جميلا وإيجابيا في نفس الطلاب.

وأردف هشام الحريري أن الأنشطة الطلابية تعد المؤسسة الاجتماعية التى تلى الأسرة مباشرة فى أهميتها وتأثيرها على الصحة النفسية ودرجة توافق الأبناء نفسيا، خاصة أن الأسرة فى العصر الحديث لا تتيح لها إمكاناتها وظروف الآباء فيها للانشغال بجميع المهام التى كانت الأسرة تنشغل بها قديما عندما كانت الحياة بسيطة ومتطلباتها محدودة، الجامعة الأن هى الوسط الذى ينمو فيه الطلاب خارج الأسرة.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس أن الأنشطة الطلابية لها أهمية كبيرة فى تكوين شخصية الطالب واستغلال طاقاته واخراج كل ماهو مفيد من داخله، مشددا علي ضرورة استثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع وضرورة عمل مزج بين الانشطة الطلابية والمراكز الرياضية والأندية لتوجية الطالب بأهمية الأنشطة الرياضية وإدراك مفهوم ثقافة الرياضة واحترام البدن وجعل حصص التربية الرياضية تشمل ناجح أو راسب مما يشجع اهتمام الأهل والطلاب.

وأوضح عميد بأن الأنشطة الطلابية والمسابقات، تهدف إلى تنمية مهاراتهم والمساهمة بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب، وتأهيله بدنيًا ونفسيًا.

ومن جانبه قالت نادية محمود ولي امر أن إن قرار عودة الأنشطة الرياضية والفنية بالمدارس قرار جيد، لذلك يجب توافر عدة شروط لضمان نجاح هذا القرار ابرزهم تأهيل المدارس للانشطة من حيث وجود ملعب لكرة القدم والتنس والبسكت وغيرها من الانشطة الرياضية .

وأوضحت نادية محمود أن اليوم الرياضي لابد استغلاله بشكل امثل وليس مجرد تضييع وقت ويشعر الطالب أنه ضيّع وقته وبدلا من هذا يفضل أن يجلس في المنزل ليعوض دروسه .

وقالت عايدة محمد أن عودة هذا القرار وتطبيقه بشكل صحيح يعمل علي انتماء الطلاب للمدارس و جذبهم إليها من جديد ويمكن من خلاله اكتشاف المواهب في شتي المجالات وتنميتها

ووجه الوزير بأن يبدأ العام الدراسي الجديد بداية قوية، وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي؛ لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي، بالتناوب، في المدارس على مستوى الجمهورية، في ضوء الموارد المتاحة لكل مدرسة، مؤكدًا أن ممارسة هذه الأنشطة ليست بديلًا عن حصص التربية الرياضية والفنية والموسيقية.

وكلف الوزير مديري مديريات التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ومديري عموم تنمية مواد التربية الفنية والموسيقية والرياضية بإعداد نموذج لتطبيق النشاط في المدارس، بما يسمح بتعميمه على كافة مدارس الجمهورية وفق إمكانيات وطبيعة كل مدرسة.