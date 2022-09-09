عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. آخر موعد لتقديم القبول ببرامج الدبلوم والدكتوراة بألسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن بجامعة عين شمس، مد فترة التقديم للقبول في برامج الدبلوم والدكتوراه لخريف 2022 في مختلف التخصصات (اللغويات، الأدب، الترجمة التحريرية والفورية، تكنولوجيا الترجمة) حتى 10/9/2022.


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، أنه يتم التقديم لبرامج الدراسات العليا بالكلية وأونلاين على نظام UMS من خلال الرابط التالي 

ولفتت إلى أنه تعقد امتحانات القبول بالكلية خلال الفترة من 12 الي 15 سبتمبر 2022.
بينما أشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،  إلى أنه للتعرف على شروط التقدم والقيد والبرامج المتاحة في خريف 2022 يرجى الرجوع إلى  الرابط

وفى حالة وجود صعوبات أثناء التقديم على الموقع الإلكتروني، يرجى التوجه لإدارة الدراسات العليا بالكلية.  

للتعرف على خطوات التسجيل الاليكتروني وتعبئة البيانات يرجى متابعة الفيديو التالي:

https://alsunasuedu-my.sharepoint.com/personal/it_alsun_asu_edu_eg/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fit%5Falsun%5Fasu%5Fedu%5Feg%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%2Emp4&ga=1

txt

كلية الآثار: استقبال الطلاب الجدد لبدء التنسيق الداخلي الأحد المقبل

txt

جامعة عين شمس تستعرض إنجازاتها في مشروع محو الأمية

txt

الإثنين.. افتتاح مركز د.عكاشة للطب النفسي بمستشفيات جامعة عين شمس بعد تطويره 

txt

غدا.. موعد التقدم للالتحاق بمدن جامعة عين شمس

txt

أستاذ مناعة يقدم نصائح لتجنب العدوى من جدري القرود

txt

نائب رئيس جامعة عين شمس يعلن نتائج مهرجان التمثيل المسرحى

txt

كلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس تستقبل وفدا من جامعة جالانى الرومانية

txt

بعد مدها 24 ساعة.. اعرف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

txt

استاذ هندسة: انخفاض نسبة الحوادث يرجع لجهود الدولة في قطاع الطرق والنقل

txt

اليوم.. بدء التنسيق الداخلي لأقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس


والجدير بالذكر نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة الصيانة وضمن أنشطة لجنة " إعادة تدوير المخلفات البيئية" المنبثقة من وحدة الصيانة بالكلية ورشة بعنوان " تعليم الرسم الفني" بحمام السباحة بالكلية.

أقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أميرة احمد يوسف عميدة كلية البنات للاداب والعلوم والتربية- جامعة عين شمس، والدكتورة هبة عادل بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وبدأت فعاليات الورشة بمحاضرة عملية لتعليم الرسم للطالبات المشاركات في الورشة، قدمتها د. عاطف محاريق المدرس بقسم تربية الطفل وعضو لجنة إعادة تدوير المخلفات البيئية.

وقامت الطالبات بالتطبيق العملي بالرسم علي عدد من اللوحات بالإضافة الي مجموعة جديدة من صناديق للمقترحات والشكاوي والتي تم صنعها من قبل فني نجارة الكلية من مجموعة من الاخشاب القديمة والغير مستخدمة.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدراسات العليا مستشفيات امتحانات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

اتحرش بيا وجري واتصالحنا فى الجونة.. تصريحات جريئة من دينا الشربيني| فيديو

بنفس التيشيرت.. زوج بوسي يصالحها بقبلة ويعيد زوجته الأولى| الرجالة لما بتحب

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-1 في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

سورة الكهف نهار الجمعة .. فضلها وكم آية يجب قرأتها ؟

فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.. غدا

إيهاب الكومي : نطالب أندية الشركات بتكرار تجربة سيراميكا كليوباترا مع ديروط

برقيات عزاء من قادة العالم العربي في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

يتراجع ويعتذر .. إعلامي سعودي :الهلال خسر ثلاث مرات من الأهلي وحقق فوزا وحيدا أمام الزمالك

جالاتا سراي التركي يضم ماتا وايكاردي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور محذوفة .. شاهد إطلالات ميرفت أمين بأفلام الأبيض والأسود

بالأعناق وإطلالة جريئة .. طليقة أحمد الفيشاوي لـ أحد أصدقائها: وحشتني جدا

الماركيزة تثير الجدل خلال زيارتها لمصر

سعره مش غالي.. زيت سحري وراء سر لمعان رجل دينا الشربيني

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ