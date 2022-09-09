عبدالله المغازي: الشعب المصري يكن كل الاحترام والتقدير للأشقاء في الخليج

علق عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على نعي رئاسة الجمهورية وفاة إليزابيث الثانية، قائلا: الدولة المصرية حريصة دائما على توطيد وتقوية علاقاتها مع الدول الكبار، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، متابعا: بريطانيا تقدر وتعي تماما أهمية وقيمة مصر.



واسترسل عبدالله المغازي خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، الملكة إليزابيث خدمت شعبها لفترات طويلة للغاية، ونجحت في أن تمر بسفينة بلادها إلى بر الأمان في العديد من الفترات الصعبة.



وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على اكمال مشروعاتها، بالرغم من كافة التحديات العالمية، متابعا: العالم أجمع يعيش تلك التحديات ولكن مصر ناجحة على إكمال مشوارها.

وأكمل: حديث الرئيس السيسي عن وقوف الأشقاء بجانب مصر، نوع من أنواع الاعتراف بعلاقة الأخوة بين الدول، متابعا: وقف الدول كان ماديا ومعنويا.





وشدد على أن الشعب المصري يكن كافة الاحترام والتقدير للأشقاء ودعمهم الكامل لمصر وقيادتها.