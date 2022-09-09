عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالله المغازي: الشعب المصري يكن كل الاحترام والتقدير للأشقاء في الخليج

عبدالله المغازي،
عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق

علق عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على نعي رئاسة الجمهورية وفاة إليزابيث الثانية، قائلا: الدولة المصرية حريصة دائما على توطيد وتقوية علاقاتها مع الدول الكبار، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، متابعا: بريطانيا تقدر وتعي تماما أهمية وقيمة مصر.


واسترسل عبدالله المغازي خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، الملكة إليزابيث خدمت شعبها لفترات طويلة للغاية، ونجحت في أن تمر بسفينة بلادها إلى بر الأمان في العديد من الفترات الصعبة.


وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على اكمال مشروعاتها، بالرغم من كافة التحديات العالمية، متابعا: العالم أجمع يعيش تلك التحديات ولكن مصر ناجحة على إكمال مشوارها.

 

وأكمل: حديث الرئيس السيسي عن وقوف الأشقاء بجانب مصر، نوع من أنواع الاعتراف بعلاقة الأخوة بين الدول، متابعا: وقف الدول كان ماديا ومعنويا.



وشدد على أن الشعب المصري يكن كافة الاحترام والتقدير للأشقاء ودعمهم الكامل لمصر وقيادتها.

 

وفاة اليزابيث رئيس السيسي الشعب المصري عبدالله المغازي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

اتحرش بيا وجري واتصالحنا فى الجونة.. تصريحات جريئة من دينا الشربيني| فيديو

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

مقابل 30 مليون جنيه وإعارة اثنين.. تفاصيل اتفاق الزمالك لضم ثنائي بيراميدز

مدرب الأهلي الجديد.. السويسري الأقرب وعلاقة موعد الإعلان رسميا بمباراة لوسيل

عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب.. الحقيقة الكاملة بعد المغازلة الهوائية| فيديو

أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-9-2022

ترشيحاتنا

فنانون تركوا الطب والهندسة من أجل التمثيل..نوستالجيا

منذ 23 يوما.. من هي الأمريكية التي تنبأت بوفاة الملكة إليزابيث الثانية 2022؟

الدولار طايح.. الأخضر يتصدر الساحة وسقوط مدوي لهذه العملات| ماذا حدث

دعاء للميت.. لا تنقطعوا عن الزيارة فالأموات يشعرون بكم

طارق السيد: لو الأهلي بيلعب لن أشجعه.. ورد مفاجئ من علاء ميهوب|فيديو

أمي كانت رفضه.. سر خاص بين دينا الشربيني والدها تسبب في شهرتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق ثمنه| سعر صادم لزيت رجل دينا الشربيني

الزمالك سيفوز على الهلال1 / صفر.. 3 أسباب تمنح الأفضلية والتفاؤل للملكي

مصنوعة من 300 ماسة.. قلادة ارتدتها إليزابيث الثانية طوال فترة حكمها

في عيد ميلاد ماما المجال.. سر ابتعاد الفنانة إنعام سالوسة عن وسائل الإعلام

فيديو

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ