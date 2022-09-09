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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 12مليون جنيه.. تنفيذ مشروع صرف صحي كفر الشهاوي في القليوبية

محطة صرف صحي
محطة صرف صحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية الانتهاء من اعمال تنفيذ مشروع صحي كفر الشهاوى خاطر بكفر شكر.

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وقالت الشركة انه تم استلام المشروع من الشركة المنفذة والمكون من محطة رفع بطاقة تصميمية 13000م3/يوم وخط طرد بطول 0.28 كم بإجمالى تكلفة 12مليون جنيه لخدمة أهالى المنطقة بإجمالى عدد سكان 3059 نسمة.

من ناحية أخرى افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير واللواء وائل مصطفي رئيس جهاز القاهرة الفاطمية  المرحلة الثانية من ممشي أهل مصر على كورنيش مدينة بنها بتكلفة 17 مليون جنيه بطول ١٨٥٠ م ومتوسط عرض ۱۰ م ، وذلك في إطار خطة المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بخلق أماكن للتنزه وإتاحة نهر النيل أمام جميع المواطنين للاستمتاع به باعتباره ملكاً لجميع المواطنين.

وتضمنت أعمال إنشاء الممشي إقامة عدد من الاستراحات والمظلات وتم انارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة مضيفاً أن المكان أصبح متنفسا حضاريا للمواطنين يلجئون الية من كل مدن المحافظة وليس مدينة وبنها فقط.

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